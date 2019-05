V Jihomoravském kraji je v současnosti aktivních více než pět tisíc schránek. Více jich je jen ve Středočeském kraji. Nejvíce jich lze vystopovat v brněnských okresech a na Blanensku. „Mezi nejnavštěvovanější schránky na jižní Moravě ale patří ta na lednickém zámku, v zámecké zahradě a také na brněnském Špilberku,“ uvedl Jiří Ledahudec z České asociace geocachingu.

Co je to geocaching

Zájemci se zaregistrují na webových stránkách www.geocaching.com.

Poté získají přístup k informacím o jednotlivých keškám, jejich souřadnicím a popisům včetně klasifikace rizik při hledání.

Schránky bývají umístěné v terénu v blízkosti turisticky atraktivních míst i v ulicích měst. Většinou se jedná o plastové schránky, ve kterých je deník.

Do něj se každý geokeškař zapíše.

Geocaching pohází ze Spojených států. V současnosti je na našem území 58 000 aktivních keší a přibližně 75 000 zaregistrovaných tuzemských hledačů.

Většinou jde o plastové krabičky, kde je deník, kam se úspěšný keškař zapíše. Bývají v nich i různé věci, které může nálezce vyměnit za jiné. Schránka se pak vrátí zpět na místo a zamaskuje. Její polohu musí lidé často vyluštit na základě indicií. Přístup ke schránkám bývá různě obtížný a je označený několika stupni,“ dodal Ledahudec.

Existují i schránky s vyšší terénní náročností, například na skalách, na vysokých stromech nebo pod vodní hladinou. Jsou dosažitelné s pomocí speciálního vybavení. Každá nová schránka v systému musí být schválená. "Spolupracujeme s úřady a dalšími institucemi. Další úroveň kontroly představují sami hráči, kteří hlásí kešky odporující pravidlům. Striktní omezení platí v případě umístění v rezervacích a v blízkosti památek,“ vysvětlil Ledahudec.

DVA MRTVÍ LIDÉ

Loni při geocachingu zahynuli dva lidé. Zemřeli v tunelech pod Motolským potokem v Praze. Schránky jsou již v této lokalitě podle Ledahudce odstraněné.



Výrobou keší a jejich ukrýváním v terénu se zabývá například Tomáš Berka z Tišnova na Brněnsku. Udělal jich už několik desítek. „Vždycky se snažím zapojit fantazii a být originální. Rád k jejich stopování a úkrytům vymýšlím hlavolamy,“ reagoval Berka na dotaz Deníku Rovnost.