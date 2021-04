/MAPKA/ Část silnice I/43 mezi Černou Horou a obcí Závist na Blanensku obsadili v úterý dělníci. Postupně tam opraví povrch vozovky na více než tříkilometrovém úseku.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Na místě je kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem a řídí ho semafory. Řidiči osobních aut do tři a půl tuny musejí ve směru na Brno počítat s objížďkou přes Černou Horu, Žernovník a Malou Lhotu. „Opravy jsou rozděleny do čtyř úseků po osmi stech metrech. Objízdná trasa pro osobní auta do tři a půl tuny vede pouze ve směru na Brno přes Černou Horu, Žernovník a Malou Lhotu. Veškerý ostatní provoz zůstává na silnici I/43 a je řízený kyvadlově,“ informovala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.