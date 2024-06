/FOTO, VIDEO/ Jak tohle dopadne? Doplují skutečně do cíle nebo je v tom nějaká kulišárna? Otázky jsou na místě, protože vyrazit na cestu z Blanska do Černého moře po vodě na obyčejném raftu za několik tisíc korun s minimem vybavení, vody i jídla, to už chce pořádnou dávku odvahy. Plavba přes pět řek, několik států a dlouhá kolem tří tisíc kilometrů. Přesně v tomto stylu se v sobotu před polednem odpíchli na řece Svitavě v centru Blanska na gumovém člunu vstříc dobrodružství bývalý farmář Zdeněk Slouka a jeho parťák Kurt.

Dvojice dobrodruhů vyrazila z Blanska na raftu k Černému moři. | Video: Deník/Jan Charvát

Muž, který se před časem objevil v televizní reality show Farmář hledá ženu, chce fanouškům v příštích měsících nachystat pořádnou show. Dvojice svou pouť přenáší prostřednictvím sociálních sítí s živými vstupy. „Odjezd z Blanska byl pro mě osobně velmi silný zážitek. Přišlo se podívat sto padesát, možná dvě stě lidí. Speciálně mou osobu na Blanensku spousta lidí hejtuje, ale to je pro mě naopak hnací motor. Mají mě za zkrachovalce, přitom mě vůbec neznají. Jdu si za svým snem a budu bojovat až do konce. Hlásil jsem se do reality show Surrvivor, ale nevybrali mě, tak jsem si ho uspořádal sám,“ říká osmatřicetiletý Slouka, kterého Deník v sobotu zastihl po prvních několika kilometrech plavby u splavu v Adamově.

Tam dvojice doplula na raftu Ferda kolem druhé hodiny odpoledne s českou vlaječkou na zádi. Po vytažení člunu na břeh si dala pauzu na občerstvení a krátký rozhovor. Vhod přišly buchty a obložený chleba. Dárek na cest o příznivců jejich adrenalinové akce. Stejně jako domácí slivovice. „Za mě je to pecka. Jdeme do toho po hlavě. Samozřejmě nevíme, jak to celé dopadne. Stát se po cestě může cokoliv. Přípravy byly jedny velké nervy, ale teď už si to užívám. Super bylo, jak nás lidi v Blansku doprovázeli po nábřeží a fandí nám na dálku přes internet. Další nás podpoří přímo o vody. Dnes bychom chtěli doplout někam k brněnské Olympii a naložit bagáž, kterou nám vezou známí. A po přespání u vody zase další den dolů po proudu,“ dodává Sloukův kumpán Kurt.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Podle jeho slov skončil v práci a naplno se nyní oddá dobrodružné výpravě. Zdeněk Slouka tvrdí, že se může natáhnout až na několik měsíců. „Strašně mě láká vyzkoušet si, jak takovou plavbu přežít jen s minimem vybavení. Vařit si z toho, co člověk uloví, pít vodu z řeky. Na to samozřejmě máme speciální filtr. Zažít tu nepohodu na vlastní kůži, protrpět si to a zároveň bojovat za svůj sen. Není to nějaká fejková výprava, jak už jsem zaslechl," vysvětluje Slouka.

Stále podle něj platí, že plují z Blanska do Černého moře. „Může se stát, že to z nějakého důvodu nedáme, ale nechci zklamat lidi, kteří mi věří. Ovšem o překvapení samozřejmě nebude na naší plavbě nouze a budeme je publiku postupně servírovat,“ pokračuje Slouka s tím, že první zhruba třicetikilometrový úsek z Blanska do Brna bude velmi náročný kvůli nízkému stavu vody a kamenům. Propíchnutí laciného člunu tam hrozí doslova na každém metru.

Po přenesení raftu přes adamovský splav nasedají Zdenda s Kurtem opět na palubu, zamávají, ahoj a už mizí dál po proudu. V centru pětitisícového Adamova je o několik minut později netrpělivě na mostě vyhlížejí Milan Marek s přítelkyní Kateřinou Tölgovou. Telefony v pohotovosti, aby zachytili průjezd člunu. „Na startu v Blansku jsme dopoledne nebyli, ale plavbu sledujeme na internetu, jak kluci vysílají živě. Moc jim držíme palce, jsou to frajeři a doufám, že to dají. Jak dojedou bez nehody do Brna, tak už se ji popluje dobře. Mezi Blanskem a Brnem totiž ve Svitavě není moc vody a číhá tam spousta věcí, o které můžou poškodit člun,“ říká Milan Marek.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Jeho družka si takovou výpravu na vlastní kůži nedokáže představit. „Co jako budou jíst a pít, spát u vody ve stanu nebo pod širákem? Prý si chtějí po cestě něco ulovit. To rozhodně nebude žádná sranda. Jak dlouho budou na cestě? Několik měsíců. To bych nedala ani omylem, vždyť nemají skoro žádné vybavení. Přála bych jim, aby to ve zdraví přežili,“ dodává žena a o chvíli později mává dvojici dobrodruhů. Že to nebude procházka růžovým sadem se přesvědčují později odpoledne o několik kilometrů po proudu, kdy prorážejí člun. Zalepí se a jede se dál!