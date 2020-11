„Za mě tam kruhový objezd problém s příjezdem na hlavní tah z vedlejší ulice vyřeší. Najíždět na něj je v tuto chvíli katastrofa. Hlavě z ulice, kde je cukrárna Severka. Jiné řešení tam asi možné není,“ řekl jeden z blanenských řidičů Petr Hurdes.

Proti kruhovému objezdu protestovali obyvatelé bytovky, která stojí u současné křižovatky. Po jeho výstavbě se obávali zvýšení hluku a prašnosti. Auta totiž měla jezdit blíže pod jejich okny než nyní. Několik let se odvolávali ke krajskému úřadu. Poukazovali také na formální pochybení a postupy blanenských úředníků při přípravě projektu.

Poslední odvolání kraj zamítl koncem října. „Rozpočet města pro příští rok s touto stavbou počítá. Má podpořit bezpečnost a plynulost dopravy. Nejdříve se však začne stavět ve druhé polovině roku. Je potřeba ji zkoordinovat například s opravou náměstí Svobody nebo se stavbou dalšího kruhového objezdu na křižovatce ulic Svitavská a Fügnerova,“ uvedla mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Odpůrci stavby kruhového objezdu upozorňovali v posledním odvolání také na to, že město nemá zpracovanou odbornou studii na řešení plynulosti dopravy na průtahu městem. Tam kromě objezdu před sportovním ostrovem dělníci postaví kvůli novému silničnímu mostu přes železnici rondel také na zmíněné křižovatce ulic Svitavská a Fügnerova. Další kruhový objezd vznikne v budoucnu na průtahu i před plánovaným obchodním centrem v ulici Poříčí. „Křižovatka před sportovním ostrovem se musí řešit. Je problematická, o tom není sporu. Ale nemyslím si, že kruhový objezd je to správné řešení,“ řekl Deníku blanenský opoziční zastupitel za hnutí Ano Jan Nečas.

Podle něj ve vedení města chybí dlouhodobě dopravní koncepce. „A hlavně není vypracovaná odborná studie, která by posoudila tuto křižovatku i se sousedními kruhovými objezdy na průtahu. Za chvíli jich tu bude pět na zhruba dvou kilometrech. Nikdo neví, co to s dopravou udělá,“ dodal.

Kruhový objezd je z jeho pohledu možná nejbezpečnější řešení, ale plynulost dopravy půjde stranou. „Vůbec se nepočítá s intenzitou chodců, kterých konkrétně na sportovní ostrov chodí velké množství. A to nemluvím o situaci, když na tahu Brno – Svitavy bude nějaká velká nehoda a dopravu včetně kamionů odkloní přes Blansko. Možná by některé úseky v blanenských ulicích Svitavská a Poříčí šly řešit například chytrými semafory. Ne tam jen nekoncepčně sázet kruhové objezdy,“ uzavřel Nečas.

Vedení Blanska tvrdí, že se před stavbou kruhového objezdu zkoumala intenzita dopravy, návaznost na další křižovatky a kapacita průtahu. Stejně jako jeho průjezdnost pro nákladní dopravu. „Obecně jsou okružní křižovatky vhodné do intenzity dopravy dvacet tisíc vozidel za den, nad toto číslo už jsou vhodnější semafory. Aktuální počet vozidel projíždějící hlavním průtahem v Blansku je přibližně dvanáct tisíc denně,“ poznamenala blanenská mluvčí Pavla Komárková.

Odhad nákladů na výstavbu zmíněného rondelu před sportovním ostrovem je kolem osmi milionů korun. O tuto částku se napůl podělí město s krajem. Jeho výstavba má trvat tři až čtyři měsíce.