Právě k němu se z nového objezdu řidiči z průtahu napojí. „Myslím si, že kruhový objezd v této části průtahu Blanskem je na místě. O některých dalších si to nemyslím. Na Poříčí se staví nové obchodní centrum. V sousedství už léta funguje velký supermarket a řada dalších obchodů, kam míří spousta lidí. Dopravní situace tu není nejlepší a napojit se ve špičce na průtah je problém. Takto by to mělo být jednodušší,“ uvedl jeden z blanenských řidičů Petr Hurdes.

Na křížení krajské silnice v Poříčí a ulice Na Řadech je už část vozovky odfrézovaná a řidiče čekají dopravní omezení. „Stavba nové okružní křižovatky je v režii developera, který staví nové obchodní centrum,“ řekl Deníku Rovnost za krajské silničáře z oblasti Sever Miloš Bažant.

Po dobu stavby, která má být hotová do konce září, bude částečně uzavřená silnice v ulici Poříčí. Úsek v ulici Na Řadech od Kauflandu po křižovatku se silnicí II/374 pak bude uzavřený úplně. „Staveništěm se projíždí kyvadlově po silnici II/374, průjezdný bude vždy jen jeden jízdní pruh. Provoz řídí semafory. Řidiči mohou využít také alternativní trasu přes ulici Ericha Roučky, ulici Pražskou a Bezručovu,“ informovala mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Nový silniční most

Další změny čekají blanenské řidiče na průtahu městem v závěru letošního roku. To by měl být v provozu i nový silniční most z ulice Svitavská přes řeku Svitavu a železnici do lokality Staré Blansko. Bude dlouhý 155 metrů s dominantními ocelovými oblouky. Řidiči se na něj dostanou z každé strany přes kruhové objezdy. Přijde na 265 milionů korun.

V současnosti finišují práce na konstrukci mostu, která se měla začátkem srpna vysouvat nad trať. O přesném termínu a dalším postupu prací nyní stavaři jednají se železničáři. I s ohledem na blížící se konec traťové výluky v tomto železničním úseku. Jasněji má být v nejbližších dnech.

Po vysunutí mostní konstrukce přijde na řadu dokončení napojení pro příjezd aut z ulic Svitavská a Brněnská. Dokončení okružní křižovatky na Starém Blansku, chodníků a parkoviště. Most by měl být průjezdný před koncem roční vlakové výluky mez Brnem a Blanskem, zřejmě začátkem prosince,“ informovala nedávno Pavla Komárková.

Podle jednoho z obyvatel Blanska Michala Kršky nový silniční most uleví dopravě v centru města. Řidiči už nebudou muset čekat u stažených závor na nedalekém železničním přejezdu. Ten se po otevření mostu zruší. „Před osmi lety jsem měl zástavu srdce. Rozhodovaly vteřiny. Když si vezmu, že bych bydlel na Starém Blansku a sanitka čekala dlouhé minuty na přejezdu, tak už bych tady možná nebyl. Ve špičce tam není problém v koloně popojíždět před závorami klidně půl hodiny. Tohle by měl nový silniční most odbourat. Za mě velké plus,“ dodal muž.