Na postižené vybrali dalších bezmála osm tisíc korun

Blansko /FOTO/ - Výtěžek letošního sedmého ročníku You Dream We Run byl přes milion sto tisíc korun. Do čtyřiadvacetihodinové štafety se zapojilo přes čtyři tisíce lidí.

Přispět na vyplnění snů postižených dětí i dospělých mohli příchozí také do zapečetěné pokladničky u vstupu na atletický stadion ASK Blansko. Po rozpečetění v ní zástupci města Blanska a organizátoři ze spolku Prosen napočítali 7 911 korun.

Autor: Jan Charvát