Pod haldou odpadků se ukrývalo tajemství. O víkendu ho odhalili jeskyňáři ze skupiny Myotis. Objevili propast, která podle odhadů může být hluboká až sto dvacet metrů. Jako první o tom informoval server Novinky.cz. „Zatím jsme se dostali třiatřicet metrů hluboko. Jedná se o velmi úzké prostory. Komín ve vápencovém masivu, který je veřejnosti nepřístupný. Silné závany větru nasvědčují tomu, že propast pokračuje a může být rozsáhlejší,“ uvedl speleolog Jan Flek ze skupiny Myotis.

Ta zkoumá podzemí právě v okolí Vilémovic. Původně chtěli jeskyňáři závrt vyčistit a zjistit, zda má pokračování. Bagrem odstranili asi třímetrovou vrstvu odpadků. Většinou skla a železného šrotu. Poté objevili úzké hrdlo do podzemí. Odstřely pomocí patronek se dostali do hloubky osmi metrů a narazili na širší jícen. Tím se už protáhli. „Předpokládáme, že na dně propasti narazíme na potok, který společně s vilémovickými vodami teče do říčky Punkvy,“ dodal Flek.

V okolí jsou dva závrty do hloubky sto dvaceti metrů. Další jejich zkoumaní znemožňují nepřístupné prostory plné vody. Nové prostory v podzemí objevili nedávno také jeskyňáři ze základní organizace 6-20 Moravský kras. Při odstraňování sedimentů se v jeskyni Matalova Vymodlená v katastru obce Lipovec prokopali do zhruba desetimetrové chodby.

Podle vedoucího skupiny Michala Šenkýře má jeskyně v současnosti asi tři sta padesát metrů. Za poslední čtyři roky v ní speleologové vybudovali přibližně sto metrovou chodbu. Tu nazývají Ztracená a nově objevené prostory na ni navazují. Vedou k lomu Velká Dohoda. „Na konci je zával, za kterým se dá očekávat další pokračování chodby,“ uvedl Šenkýř.