Od ostatních plesů se liší; dechovku ani klasické předtančení v róbách na něm nečekejte. Stejně jako v předchozích letech, také letos se představuje několik hudebních interpretů. Začíná hudební skupina HD Acoustic. „Hrajeme hity českých bigbítových legend v akustické podobě – Blue Effect, Vladimír Mišík, Arakain, Jiří Schelinger, Olympic a další,“ popisuje člen kapely a pořadatel plesu v jedné osobě Martin Müller. Podle něj se prodaly přibližně tři stovky vstupenek.

Hned první skladby přilákají na parket několik tanečníků a ani ostatní se nenechají dlouho přemlouvat. Kapela tak skvěle navnadí publikum na hlavního hosta, kterým není nikdo jiný, než Vilém Čok s kapelou BYPASS. „Pro letošní rok jsme si připravili originální šňůru nazvanou 2+1 TOUR,“ oznamuje z pódia známý zpěvák. To znamená, že po každých dvou vlastních písních (například Ó hory, Václavák, Rohypnolky, Nám živým) následuje nějaký song, který Čok ve své kariéře nahrál pro jiné projekty.

Po hodinovém vystoupení, které má spíše formu koncertu, nastupuje kapela HD Elektrik, a to už to na parketu doslova vře. „Lidi na rockový ples chodí rádi proto, že je to spíš taková taneční zábava pro dospělé. Sako můžou klidně nechat doma a odvázat se,“ říká Müller s tím, že v minulosti na plese vystupovali třeba Kreyson, Katapult, Citron, Aleš Brichta, Blue Effect, Argema, Turbo a další.

Na parketu se objevují tanečníci všech věkových kategorií; od sotva zletilých po vrstevníky Viléma Čoka. Ty nejmladší však spíše než Čok přilákaly místní kapely. „Kvůli Čokovi jsme nepřišli, to nám nic moc neříká. Ale HD Acoustic je parádní,“ chválí si Ondřej Fišer z Ráječka, který na ples dorazil s bratrem a kamarády. „Přišli jsme se prostě pobavit. Dnes je to pánská jízda, protože moje přítelkyně je jinde,“ dodává.

V tombole, která čítá přes tři sta padesát cen, však štěstí nemají. „U našeho stolu jsme měli koupeno třicet losů a nevyhráli jsme nic,“ krčí rameny.

Spokojený s výhrou v tombole je naopak Jan Koňařík z Blanska, který je na rockovém plese poprvé. „Přišel jsem s manželkou, se švagrem a jeho přítelkyní. Vyhráli jsme tašku na notebook. A švagr vyhrál dort, takže jsme si ke všemu ještě skvěle pochutnali,“ libuje si.



Z plesu je celkově nadšený. „Myslím si, že když se rocková hudba hraje naživo, je to vždy zážitek. A Viléma Čoka jsem uvítal jako takový malý koncert uprostřed plesu,“ tvrdí Koňařík.

Pořadatel účast hodnotí pozitivně, ale zároveň dodává, že v minulosti byla i vyšší; letos vyprodáno úplně nebylo. „Asi je to tím, že plesů je hodně a je z čeho vybírat. Náš ples se trochu vymyká standardu, spíš to připomíná rockový festival,“ míní Martin Müller.



Zdá se mu, že letos návštěvníky bavily spíše místní kapely než hlavní host. „Viléma Čoka jsme viděli na podzim v Brně a líbila se nám jeho show. Navíc nám zapadá finančně; sehnat známou kapelu pod sto tisíc korun je dnes problém,“ vysvětluje pořadatel.

MARIE HASOŇOVÁ