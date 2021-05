„Odhad zakázky je 688 milionů korun. Prodloužení třetí staniční koleje umožní odbavení nákladních vlaků o délce 740 metrů. Součástí prací je také oprava železničního svršku a spodku, přeložky sítí. Dále pak výstavba protihlukových zdí, elektro rozvodů, nové technologické lávky a budovy,“ upřesnila rozsah prací na adamovském nádraží mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkStavební práce mají podle ní skončit v polovině roku 2023. Od září budou se provoz mezi Adamovem a Blanskem smrkne jen na jednu kolej. Od poloviny prosince pak nebudou vlaky mezi Brnem a Blanskem jezdit vůbec. Na rok je autobusy. „Vlakem cestuji z Adamova docela často a přístup na nástupiště je hrozný. Vůbec to neodpovídá jednadvacátému století. Ještě víc mi ale vadí prastaré vlakové soupravy, které tu zhusta jezdí. Těžko se do nich nastupuje i vystupuje a komfort v nich je téměř nulový,“ řekl Deníku jeden z cestujících Zdeněk Handl.

Odstavná plocha pro 20 aut

Vedle adamovského nádraží bude kromě plánovaného parkoviště v režii Správy železnic ještě jedna nová odstavná plocha. Pro dvacítku aut. Naproti tamní kotelně ho do konce letošního roku postaví město za více než milion korun. Většinu nákladů pokryjí dotace. „Nové nádraží s lávkou a výtahy s bezbariérovým přístupem bude obrovská změna k lepšímu. Jediné mínus vidím v přístupu pro cestující, kteří na vlakové nádraží přijedou autobusem. Aby se dostali na ostrovní nástupiště, budou muset vyjít schody nebo rampu, a sjet na perón výtahem. Věřím ale, že si na to lidé brzy zvyknou. Upravíme kvůli tomu provoz městské hromadné dopravy, aby cestující měli na přestup z autobusu na vlak dostatečnou časovou rezervu,“ uvedl adamovský starosta Roman Pilát.

Rekonstrukce železnice se dotkne také silniční dopravy ve městě. Dojde totiž při ní k rozšíření a také zvýšení podjezdu pod tratí do částí Kolonie a sídliště Ptačina. V současnosti se tudy dá projet jen jedním směrem. Vyšší nákladní auta a rozměrnější autobusy mají smůlu. „Průjezd pod tratí bude nově dvouproudý. Kromě řidičů to ocení také firmy, které sídlí za tratí. Při zásobování musely často překládat náklad do menších aut. Nové budou také podjezdy pod tratí u čistírny odpadních vod, kde zmizí středové pilíře,“ upřesnil Pilát.

Adamov zastávka

K nepoznání se do roku 2023 změní také železniční stanice Adamov zastávka. Po demolici zmizí bývalá pokladna, schodiště a dlouhé nástupiště ve směru na Blansko. Nahradí ho oboustranné ostrovní nástupiště. To dělníci vybují na místě současného nástupiště ve směru na Brno. „K vlaku se lidé dostanou po schodišti nebo bezbariérovém šikmém chodníku. Přístupové cesty budou zastřešené. Součástí zastávky budou nové informační systémy, rozhlasové zařízení a kamerový systém. V lokalitě zastávky se osadí protihlukové stěny,“ vypočítala za Správu železnic Nela Friebová.

Ve směru na Blansko musejí nyní cestující na adamovské vlakové zastávce zvládnout strmé schodiště. Problém tu nemají jen starší a méně pohyblivé lidé, ale také maminky s kočárky. „Když jedu do Blanska, dají mi schody docela zabrat. Zatím to zvládám. O rekonstrukci zastávky jsem slyšela. Přístup k vlaku se má zlepšit. Jen mi to připadne strašná spousta peněz. Určitě bych zvolila nějakou levnější variantu, ale to je názor staré ženské. Nerozumím tomu,“ řekla místní důchodkyně Eva Grycová.