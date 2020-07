Řidiči musejí v neděli ve dvou blanenských ulicích počítat s několikahodinovým omezením. Týká se parkovišť před blanenskou radnicí na náměstí Svobody a pak před poštou v Hybešově ulici. Ve zmíněných lokalitách obnoví specializovaná firma vodorovné dopravní značení.

Radnice na náměstí Svobody v Blansku. | Foto: DENÍK/Markéta Puldová

Na omezení už řidiče upozorňují značky se zákazem zastavení. To bude platit od osmi hodin ráno do jedné hodiny odpoledne. „Prosíme řidiče, aby omezení respektovali. Odpoledne by už zákazové dopravní značky měly být pryč a na obou místech bude opět možné parkovat,“ informovala na webu města Petra Drašarová z odboru komunální údržby.