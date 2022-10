Umřít jako velmož od Býčí skály: výroba pravěkého vozu zabrala 1700 hodin

/VIDEO/ Několik staletí před naším letopočtem mířil po cestě k Býčí skále na Blanensku pohřební průvod. Na zdobeném a okovaném voze taženém koňmi ležely ostatky halštatského velmože. S bohatými dary byl uložen do nitra jeskyně. Nyní se historie opakuje. Archeologové nechali podle nálezů Jindřicha Wankela vyrobit kopii zmíněného vozu. Od jeho unikátního objevu halštatského pohřebiště letos uplynulo 150 let a toto výročí si region připomene v sobotu na akci Návrat do Býčí skály.

Archeologové nechali vyrobit kopii pohřebního vozu. Několik staletí před naším letopočtem na něm pozůstalí uložili s dary halštatského velmože do Býčí skály na Blanensku. Rozsáhlé pohřebiště tam objevil před 150 lety známý badatel Jindřich Wankel. | Video: Deník/Jan Charvát

„Wankel si původně myslel, že v Býčí skále našel pozůstatky jednoho pohřebního vozu. Z tehdejších fragmentů se jich nakonec před dvěma lety podařilo při revizním výzkumu identifikovat celkem šest. To je polovina celkového množství, které se nalezlo na území Evropy,“ řekl Deníku Rovnost archeolog Martin Golec z Univerzity Palackého v Olomouci. K výrobě kopie využili plány německých kolegů. Ti sestrojili duplikát vozu nalezeného v polovině osmdesátých let minulého století poblíž Stuttgartu. „V této lokalitě na území Bádenska-Württemberska se jedná o nejbohatší nalezený individuální hrob v dějinách Evropy. Výroba kopie pohřebního vozu z Býčí skály trvala asi dva roky. Tyto vozy mohly v minulosti sloužit i k nějakým jiným ceremoniím než k pohřbům. Na tuto otázku zatím ale nemáme odpověď. Známe jen místo jejich posledního použití, cesty velmože na onen svět,“ dodal Golec. Pravěké dožínky v Býčí skále přiblíží Wankelovy nálezy. I s unikátní kopií vozu Zhotovení repliky pohřebního vozu o hmotnosti zhruba čtvrt tuny měl na starosti platnéř Zdeněk Čermák s týmem řemeslníků. Zabrala jim kolem sedmnácti stovek hodin práce. „Postupně se na to nabalovala různá řemesla. Tesařina, pasířská práce, odlévání kovů a podobně. Museli jsme vymýšlet pracovní postupy a improvizovat. Část prací jsme udělali ve stylu experimentální archeologie a některé kovové prvky vyrobili z vlastnoručně vytaveného železa,“ popsal postup prací Čermák. Podle jeho slov však z museli použít také moderní materiály, protože jinak by jim výroba kopie historického vozu zabrala několikanásobně více času. Skládá se totiž z bezmála tisícovky součástek. „Použili jsme klasický plech a bronz s větší příměsí cínu. Řemeslníci, kteří tento vůz vyráběli v tehdejší době, museli být naprostí mistři svého řemesla. V myšlení i preciznosti provedené práce,“ poznamenal Čermák.

