Na oběd se po cestě z práce stavil v blanenské restauraci Na Pražci na tamním nádraží například Josef Flek z Vysočan. „Dal jsem si hrachovou polévku, přírodní kotlet na žampionech a pivo. Moc jsem si pochutnal. Pracuji na dálnici jako dělník. Doteď jsem měl na oběd jen něco z domu, nebo ohřátý párek. Nebo jsme si na stavbu něco nechali dovést. Ale s teplým jídlem mezi lidmi se to nedá srovnat. Už jsem se těšil na pořádné jídlo,“ řekl muž.

Smažená krútí prsa si v pondělí dal v blanenské restauraci před cestou do Brna také Zdeněk Jakšík z Třebíče. „Oběd byl super. Člověk se nemusí s jídlem patlat doma nebo si něco objednávat na donášku,“ dodal muž.

Podle provozního podniku Na Pražci Libora Hanáka měli před pondělním otevření v restauraci obavy, kolik dorazí lidí. „Dnes jich ale nakonec přišlo v poledne na oběd docela dost. Sice to není jako za běžného provozu, ale čekali jsme to horší. Asi nejvíc šly na odbyt krůt medailonky se sýrovou omáčkou. Zákazníci dodržují hygienická nařízení, nemají s nimi problém. Jsme rádi, že k nám zase našli cestu. Snad se vše postupně uklidní a najede do starých kolejí,“ poznamenal Hanák.

Na pivě Na Pražci seděl v pondělí v poledne s kamarádem také Alois Řezník z Blanska. „Jsme traťoví komisaři z brněnského automotodromu a musíme naplánovat měsíční rozpis služeb. Dali jsme si s kamarádem pracovní schůzku u piva. Co říct na omezení kvůli koronaviru? Z ekonomického hlediska je uvolnění v pořádku. Podniky musejí z něčeho žít. A ochrana? Já roušku budu nosit venku pořád. I rukavice na nákup a v autobuse. Měli bychom se mít pořád na pozoru,“ řekl vitální důchodce.

Ve vyhlášené blanenské restauraci Punkva v centru okresního města bylo v pondělí krátce po poledni téměř prázdno. Jindy je tam problém si v tuto dobu vůbec sednout. Na vstupních dveřích visel leták s výčtem hygienických opatření a pokyny. „Lidé mají ještě strach a spíš si nechávají jídlo zabalit s sebou, než aby tady poseděli,“ řekl jeden z číšníků.

Podle provozovatelky restaurace Punkva Světlany Tomkové nabízí podnik stále tradiční domácí kuchyni. Výběr a počet jídel neomezili, jen snížili počet porcí. „V tuto chvíli je těžké odhadnout, kolik lidí bude po uvolnění opatření do restaurace chodit. To prostě nikdo neví. Musíme doufat, že se to brzo zlepší a lidé začnou opět chodit,“ uvedla Tomková.