Blansko - Vyspí se na seně, budou pást ovce a opékat králíka. Přímo na náměstí Republiky v Blansku se v úterý zabydlí vesničané. Takto netradičně chtějí soutěžit o bohatou večeři čtyři nadšenci z Blanska a okolí.

Muži nabourají stereotypy díky internetovým stránkám Čilichili. Tam se píše o soutěži, která zpestří celoevropskou akci Týden mobility. V tento čas totiž město patří lidem. „Jde o to žít ve městech, ale trochu jinak. Pravidla říkají, že máme na veřejném prostranství připravit pokrm a přespát tam. Třetí úkol si musíme vymyslet sami,“ přibližil jeden z akčních mladíků Tadeáš Daněk z Blanska. S přáteli se tedy rozhodl přenést vesnici do centra města.

V úterý večer zavrčí před blanenským Úřadem práce traktor s vlečkou a rozjede se směrem k náměstí. Tam přibude stádo ovcí, které se štěkotem prožene hlídací pes. Kolem se budou pohybovat čtyři muži v roztrhaných teplákách. Jeden povzbudí ovce v pastvě hrou na flétnu, jiný vše zaznamená na kameru. „To, že se staneme vesničany, se nabízelo. Máme traktor, kamarád chová spoustu ovcí. Většina z nás jsme vlastně opravdoví vesničané,“ pousmál se Daněk s tím, že jeho dva parťáci pochází z Klepačova, jeden z Ostrova u Macochy.

Blanenským zavoní večer pod okny pečený králík. Právě takovou pochoutku vesničané na náměstí připraví. Po předvedení několika scének pak usnou na seně. „Ovce ale odvezeme, aby na náměstí nedělaly nepořádek,“ podotkl Daněk.

Kamarádi se nezalekli ani všedního dne. Přitom druhý den se někteří pohrnou do práce, jiní do školy. „Nechtěli jsme nocovat ve městě o víkendu. To by se kolem motala spousta opilců,“ myslí si naopak Daněk. Ten musel kvůli netradičnímu noclehu oběhat i úřady. Scénář se tak dostal do rukou i starostce města. „Jsme rádi, že nám to paní starostka povolila. Měla by nás hlídat i městská policie,“ pokračoval příležitostný filmař.

Své počínání se totiž chystají soutěžící natočit kamerou. Potom záznam také sestříhají. Do konce září by se video objeví na internetové adrese www.stream.cz. „Děláme to pro výhru. Když se zadaří, zaplatí nám hostinu v restauraci ve výši deset tisíc korun,“ prozradil Daněk.

V natáčení nejsou soutěžící nováčci. Pravidelně baví diváky streamu videi s netradičním vařením. „Většinou nejedeme podle scénáře. Tentokrát ale uděláme výjimku,“ upozornil Daněk.