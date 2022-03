Jeden ze místních pan Naňka mu prý tehdy řekl památnou větu: „Pepíčku, pamatuj si tento hrozný den a v životě na něj nezapomeň!“ poznamenal muž.

Okupanti tehdy zamířili k faře. Tloukli na dveře a když nikdo neotevřel, začali střílet do vzduchu. „Okamžitě jsem utíkal okolo farské zahrady domů celý vyděšený,“ dodává Vybíhal.

Pocity beznaděje a hrůzy zažíval i o tři roky později. 14. a 15. března 1942 transportovali nacisté do koncentračních táborů Židy z Boskovic a okolí. Z bezmála pěti stovek se jich po druhé světové válce vrátilo jen čtrnáct. „Stál jsem na rohu farské zahrady a dnešní Traplovy ulice a v tichosti se loučil se všemi, kteří odcházeli s kufry na nádraží. Tam je naložili do „prasečáků“ a odjeli do koncentračních táborů. Starší a špatně pohyblivé osoby vozil na nádraží pan Vlach v žebřiňáku,“ popisuje s odstupem času tragické okamžiky důchodce.

FOTO: Cesta vlakem smrt! Před osmdesáti lety transportovali Židy z Boskovic

Ze života v boskovické Židovské čtvrti si pamatuje na tamní sbor dobrovolných hasičů, kteří místní založili ve druhé polovině 19. století. Sloužil v něm i Vybíhalův otec Jan. Zmíněnou lokalitu postihla v minulosti řada ničivých požárů. V květnu 1823 shořely dvě třetiny Židovské čtvrti. V červenci 1906 pak došlo k výbuchu hořlavin ve sklepě obchodu Nathana Ultmanna, při kterém zahynulo několik Židů. „Hasiči měli službu ve věži radnice, ze které sledovali okolí. Když tam měl hlídku otec, nosili jsme mu jídlo. Přístup nahoru byl jen po žebříku, což bylo náročné, ale výhled nádherný,“ říká Vybíhal.

Se Židovskou čtvrtí má spojené i sportovní zážitky, kdy s bratrem a kamarády hráli fotbal. Zmiňuje také klub AC Koupadla Boskovice. „Pro trénink brankáře, mého bratra Vlastíka, jsme ve dvoře na zeď pana Goltmana nakreslili vápnem branku. Samozřejmě, že se trénovalo i hrálo s hadrákem. To byl míč z hadrů a byli jsme rádi, když jsme doma sehnali nějakou starší punčochu na obalení,“ dodává pamětník.