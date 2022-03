Velkou část cizinců v regionu ubytovávají nezištně ve svých domech a bytech místní lidé. V Suchém nabídli například ubytování v obecním kempu u rybníka, v Blansku zase město dalo k dispozici azylový dům, který čekal na rekonstrukci a byl vyklizený.

Příspěvky nestačí

Střechu nad hlavou rodinám na útěku poskytují na Blanensku také penziony, hotely a ubytovny. Jejich provozovatelé i kraj však upozorňují, že dosavadní vládní příspěvek 180 korun na den za dospělého nestačí. Nepokryje náklady. Po dvouleté pandemii koronaviru a omezeních si majitelé ubytování nemohou dovolit další díru v rozpočtu. Navíc na startu turistické sezony. O navýšení příspěvku vláda aktuálně jedná.

Na Blanensku tak odvezl ve středu hasičský evakuační autobus z hotelu Skalní mlýn ukrajinské ženy a děti do levnějšího ubytování. „Současné vládní příspěvky byly už z pohledu provozovatele hotelu neakceptovatelné. Uprchlíci se proto převezli na internát učiliště v Hustopečích na Břeclavsku, kde je ubytování levnější,“ řekla Deníku Rovnost krajská mluvčí Alena Knotková.

Vyjádření zástupců hotelu se redakci nepodařilo do středeční uzávěrky získat. Na Břeclavsko však nejeli zdaleka všichni cizinci. Přímo na místě naložila do auta jednu z ukrajinských rodin Kristýna Onderková z nedalekých Vilémovic a odpoledne ji vezla do Mohelna. S rodinou se kontaktovala na sociální síti a zprostředkovala zdarma ubytování i odvoz. „Nikdo se neznáme, bylo to spontánní. Doma nemáme tolik místa, abychom ubytovali více lidí, tak jsem pomohla alespoň s odvozem. Jsem na mateřské a chtěla jsem být prostě užitečná. To, co se děje na Ukrajině je hrůza. Na sociální síti jsme se propojili s pánem, který v Mohelnu nabízel zdarma ubytování. Přeposlala jsem nabídku zmíněné rodině z Ukrajiny. Já zajistila odvoz, který nabídl nezištně ještě jeden pán,“ popsala transport uprchlíků z Blanenska žena.

Ve Svitávce počítají v krajní nouzi s tím, že uprchlíky dočasně ubytují v tamní nově postavené sportovní hale a také v sokolovně. Na provozu sportoviště se zatím nic nemění. Některým se to nelíbí. „Jste se zbláznili? Tak si ji vyfoťte, abyste věděli jak vypadala, protože ji takhle vidíte naposledy,“ napsala na sociální síti jedna z diskutujících.

V nouzi poskytnou halu

Starosta Svitávky Jaroslav Zoubek uvedl, že v posledních měsících se volné termíny v hale beznadějně zaplnili. Po dvou letech omezení kvůli epidemii koronaviru mohou děti a mládež konečně naplno sportovat a ve Svitávce připravují řadu akcí na republikové úrovni. „Bohužel několik set kilometrů od našich hranic zuří válka, kterou rozpoutal šílenec Putin. Už z historie víme, že tihle lidé se před ničím nezastaví. 1939 Polsko, 1968 Československo. Rusko nikdy neřešilo, kde mu končí hranice. Nezapomínejme se poučit z historie. Proto je naše moderní sportoviště připraveno k pomoci lidem, kteří musí opustit své domovy a doufat, že vše dobře dopadne,“ reagoval na negativní ohlasy místních Zoubek.

Na Blanensku aktuálně probíhá několik sbírek potravin a oblečení. Jednu z nich v pondělí rozjela Oblastní charita Blansko. Končí v neděli. Lidé mohou věnovat trvanlivé potraviny všeho druhu. Dále pak zdravotnické a hygienické potřeby, obuv, oblečení nebo SIM karty s předplaceným kreditem. Uvedené věci a potraviny shromažďuje charita na několika sběrných místech v regionu. „V sídle charity v blanské ulici Komenského. Dále pak v boskovickém stacionáři Betany v ulici Dukelská, ve Zlaté zastávce v Adamově nebo v zařízení Emanuel v Doubravici nad Svitavou,“ uvedli pracovní charity. Nedávno charita ve spolupráci s blanenskou farností na Starém Blansku a městem ukončila týdenní sbírku jídla. V ní se podařilo zajistit kolem osmi set kilogramů trvanlivých potravin.

Počty uprchlíků na Blanensku s platným povolením pobytu:



Adamov 46, Bedřichov 2, Blansko 239, Bořitov 4, Boskovice 140, Bukovina 4, Cetkovice 12, Černá Hora 22, Černovice 2, Doubravice nad Svitavou 14, Habrůvka 1, Horní Smržov 4, Jedovnice 48, Krasová 3, Křetín 2, Kunice 2, Kuničky 8, Kunštát 18, Lazinov 4, Letovice 95, Lhota Rapotina 6, Lipovec 4, Lipůvka 26, Lysice 6, Míchov 2, Milonice 4, Nýrov 3, Olešnice 9, Olomučany 8, Ostrov u Macochy 4, Petrovice 11, Rájec-Jestřebí 5, Ráječko 5, Rudice 2, Sebranice 2, Skalice nad Svitavou 13, Sloup 11, Suchý 9, Sulíkov 6, Svitávka 6, Šebrov-Kateřina 15, Štěchov 3, Vanovice 2, Vavřinec 2, Vážany 5, Velenov 23, Velké Opatovice 31, Vísky 10, Vranová 2, Závist 8, Žernovník 5



Zdroj: Ministerstvo vnitra