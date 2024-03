/FOTO, VIDEO/ Rozhledna uzavřena, zákaz vstupu! Turisté přišli o krásnou vyhlídku z vrchu Malý Chlum mezi Krhovem a Oborou na Blanensku. Dřevěná rozhledna je po bezmála dvaceti letech provozu ve špatném technickém stavu. Místní turistickou atrakci v minulosti opakovaně opravovali. S tím je už ale nyní konec. Dřív nebo později ji čeká demolice. Pokud se podaří získat dotaci, postaví na jejím místě jinou.

Na Malém Chlumu zavřeli rozhlednu. Dřevěná stavba je ve špatném stavu | Video: Deník/Jan Charvát

Podle starosty Obory Josefa Alexy rozhlednu uzavřeli v polovině tohoto týdne. „Důvodem uzavření byl technický stav dřevěné stavby. Nosníky jsou poškozené, zasažené hnilobou. Podobně jako další části rozhledny. Tento týden jsme u ní odstranili spodní žebřík a umístili upozornění na zákaz vstupu. Podobně jako na nedalekém parkovišti,“ řekl Deníku Josef Alexa.

Se zhoršujícím stavem rozhledny se místní potýkali opakovaně už v minulosti. Nátěr stál kolem patnácti tisíc korun. Oprava a výměna poškozených částí pak další desítky tisíc. Před časem se odsouhlasil záměr postavit rozhlednu číslo dvě na místě té původní. Tehdejší odhad nákladů byl přes pět milionů korun. „V šuplíku máme projekt na novou rozhlednu. Bude o něco vyšší a z lepších materiálů. Bez dotace ji ale nepostavíme. A co bude se starou rozhlednou? Časem půjde k zemi. O odstranění stavby se ale ještě nepožádalo. Rozhledna je sice mimo provoz, ale pořád tu máme pro turisty atraktivní naučnou stezku na Malý a Velký Chlum nebo k sochám Stanislava Rolínka,“ dodal Alexa.

K rozhledně v sobotu před jedenáctou dopoledne vystoupal v doprovodu svého psa Zoli turista Matěj z Brna. Celé jméno si zveřejnit nepřál. „Rozhledna je zavřená, ale nevadilo mi to. Viditelnost byla dnes sice slabší, ale i tak jsem měl z kopce pěkný rozhled do krajiny. Vyrazil jsem pěšky ze Skalice nad Svitavou, přes Černou Horu to chci vzít na Šebrov a pak do Vranova. Je to výlet zhruba na pětatřicet kilometrů,“ usmál se na rozloučenou mladík ve sportovním.

Z kopce Malý Chlum s nadmořskou výškou bezmála pět set metrů, kterému se také říká Moravský Říp, je za dobrých rozhledových podmínek vidět například Praděd, Králický Sněžník nebo Orlické hory. Rozhledna stojí na zmíněném vrchu od roku 2005. Stavbu inicioval Svazek obcí Svitava a společně s ním ji financoval Jihomoravský kraj. Má dvě vyhlídkové plošiny přístupné po žebřících a byla otevřená volně po celý rok.