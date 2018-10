Na Kraví hoře poběží slalom s draky, ve Křtinách provedou arboretem

Brno /TIPY NA VÍKEND/ – Nebem nad brněnským parkem Kraví hora se v neděli budou prohánět draci. Ale nejedná se o ty pohádkové. I když i jim se papíroví draci, které děti tradičně na podzim pouští, mohou podobat. Od druhé hodiny odpolední se budou zúčastnění snažit využít každého poryvu větru, aby udrželi svého draka ve vzduchu co možná nejdéle.

ilustrační fotoFoto: Deník

Na Drakiádu pořádanou centrem volného času pro dětí Kávéeska se chystá se svými dvěma dcerami třeba Petr Březina. „Těšíme se, až vyzkoušíme nového draka. Letos jsme ho vyráběli, tak snad bude létat líp než ten loňský, kterého jsme koupili. Když foukalo málo, neletěl, a pak když zafoukalo hodně, roztrhal se,“ popsal otec.



Kdo si draka nechce kupovat nebo vyrábět doma, může se o to pokusit i na místě. „Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Helceletka pro návštěvníky chystáme několik stanovišť, na kterých budou vyrábět jednotlivé části papírových draků,“ sdělila Barbora Kocmánková z Kávéesky.

Každý ze zájemců si létající hračku charakteristickou pro podzimní období vyrobí po částech. „Nejdříve zhotoví kostru draka, ocas a nakonec si jej namalují,“ vysvětlila hlavní část nedělního programu Kocmánková.

Drakiáda na Kraví hořeKdy: neděle od 14.00

Kde: park na Kraví hoře

Za kolik: zdarma

Největší trhák: Možnost vyrobit si draka, soutěžit o drobné ceny ve slalomu nebo rychlostním běhu a představení dřevěného divadla Jana Hrubce, které zahraje pohádku Honza a drak. Děti si také mohou nechat namalovat obličej.



Zdatnější návštěvníci ve svých dovednostech změří síly. „Od půl čtvrté mohou děti soutěžit. Poběží slalom s drakem přes překážky nebo rychlostní běh, přičemž drak musí být neustále ve vzduchu,“ podotkla Kocmánková.



Děti si také mohou nechat namalovat obličej. Dračí tematika spojuje celý nedělní program. „Celou událost uzavře dřevěné divadlo Jana Hrubce s pohádkou Honza a drak,“ doplnila Kocmánková.



Ani počasí se zřejmě účastníci bát nemusí. Podle předpovědi bude v neděli foukat mírný jihozápadní vítr, místy se silnějšími nárazy.







Pálava čeká na horské běžce

Kdy: sobota od 12.00

Kde: Mikulov

Závod v horském běhu je v sobotu určený v Mikulově pro širokou veřejnost i vrcholové sportovce. Jedná se již o druhý ročník na tomto místě a na konci budou předány celkovým vítězům šestidílné série. Na šestadvacet kilometrů dlouhou trať, nebo druhou, o polovinu kratší, vyrazí závodníci v poledne. Poběží ve třech kategoriích, a to jednotlivci, dvojice nebo se psem.



Na pochodu okoštují burčák

Kdy: sobota od 8.00

Kde: Mutěnice, Milotice

Oblíbený Burčákový pochod každoročně navštíví tisíce lidí. Letošní 42. ročník nabídne opět ochutnávku lahodných burčáků, vín i specialit k jídlu. Trasa této rekreační sportovní akce vede tradičně přes Mutěnice, Milotice a Dubňany. Lidé se mohou těšit také na zábavu s živou hudbou.



Turisté vystartují z Rudice

Kdy: sobota 7.30-9.30

Kde: fotbalové hřiště Rudice

Do okolí Rudice v Moravském krasu zavede turisty tradiční pochod Z rudického propadání bez váhání. Účastníkům nabídne čtyři různé trasy v délce od pěti do pětatřiceti kilometrů. Občerstvit se budou moci při první i druhé kontrole a v cíli. Odměny neminou nejmladší a nejstarší turisty, ani příchozí z nejvzdálenějších lokalit. Start je v areálu Pod Lípou na hřišti v Rudici.



V knihovně oslaví republiku

Kdy: pátek od 18.00

Kde: knihovna Vyškov

Výstavy, historické fotografie, čajovna, hudební vystoupení nebo fotoateliér s dobovými kostýmy. Nejen to čeká v pátek na návštěvníky Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově. V rámci výročí oslav vzniku republiky si pracovníci připravili akci nazvanou Noc pro republiku. Začátek akce je v šest hodin a uskuteční se ve všech patrech budovy.



Za dýněmi vyrazí do parku

Kdy: pátek do 18.30

Kde: Horní park, Znojmo

Tradiční Dýňovou stezku připravuje na pátek znojemská Oblastní charita. Účastníci se mohou těšit na ohnivou show nebo dýňové speciality. Sraz bude v půl sedmé večer na znojemském Komenského náměstí u altánku vedle někdejší lékárny.

DALŠÍ TIPY Z JIŽNÍ MORAVY



Další tipy z Blanenska



OTEVŘENÉ ARBORETUM

Kdy: sobota 9.00 - 17.00

Kde: Arboretum Křtiny

Za kolik: zdarma

Největší tahák: prohlídky s odborným výkladem, sázení stromů, podzimní atmosféra v arboretu



HALASŮV KUNŠTÁT

Kdy: sobota od 16.00

Kde: Kunštát

Za kolik: zdarma

Největší tahák: pásmo veršů v podání J. Strykové a F. Dreflera, ocenění mladých básníků



Další tipy z Brna a Brněnska

KOSTELY A KLÁŠTERY V BRNĚ

Kdy: neděle od 16.00

Kde: náměstí Svobody, Brno

Za kolik: 50 korun

Největší tahák: architektův výklad zaměřený na detaily kostelů, klášterů a soch



DÝŇOVÉ SLAVNOSTI

Kdy: neděle od 10.00

Kde: Otevřená zahrada, Brno

Za kolik: 80 korun

Největší tahák: soutěž o nejlepší dýňový koláč, výroba dýňových luceren, dílničky pro děti

Další tipy z Břeclavska

KAREL GOTT NA PODLUŽÍ

Kdy: pátek od 19.30

Kde: kulturní dům Delta, Břeclav

Za kolik: 1500 korun

Největší tahák: doprovod hudební skupiny Pavla Větrovce, zpěvák Petr Kolář

STŘEDOVĚKÝ JARMARK

Kdy: sobota od 12.00

Kde: Šakvice

Za kolik: zdarma

Největší tahák: vystoupení skupiny historického šermu, přednáška o templářích na Moravě

Další tipy z Hodonínska

DUBŇANSKÉ HODY

Kdy: pátek od 14.30 do neděle

Kde: Dubňany

Za kolik: zdarma

Největší tahák: hodová párty ve stylu první republiky, průvod krojovaných, stavění máje



VÝSTAVA k VÝROČÍ REPUBLIKY

Kdy: sobota a neděle od 14.00

Kde: Muzeum Internačního tábora ve Svatobořicích

Za kolik: 30 korun

Největší tahák: střelné zbraně, uniformy legionářů, fotografie

Další tipy z Vyškovska

PRODEJNÍ BURZA

Kdy: sobota od 9.00

Kde: Muzeum Vyškovska, Vyškov

Za kolik: dospělí 30 korun, děti 15 korun

Největší tahák: burza minerálů, fosilií a drahých kamenů



ZÁMECKÉ DÝŇOBRANÍ

Kdy: neděle od 13.00

Kde: zámek Slavkov u Brna

Za kolik: zdarma

Největší tahák: ochutnávky dýňových výrobků, procházka podzemím zámku

Další tipy ze Znojemska

MORAŠICKÉ POSVÍCENÍ

Kdy: sobota, od 12.00

Kde: Morašice

Za kolik: vstup volný

Největší tahák: oslava jubilea republiky, zasazení lípy, výstava kočárků



ŽIVÉ HOUBY V MUZEU

Kdy: pátek od 16.00

Kde: Dům umění, Znojmo

Za kolik: vstup volný

Největší tahák: vernisáž výstavy živých hub s komentovanou prohlídkou