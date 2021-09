Tradičně až první září bylo dnem, kdy se veřejnosti poprvé v sezoně otevíraly brány krytého plaveckého bazénu v Hodonín. Letos tomu bylo ale mimořádně už o dva dny dříve. „Voda vedle na koupališti má jen sedmnáct či osmnáct stupňů. Nevím, kdo by se tam šel nyní koupat. Otvíráme tak dříve krytý bazén,“ vysvětlil vedoucí letního koupaliště Libor Bartoš.

Tamní krytý bazén se kvůli zimním i jarním protikoronavirovým opatřením otevírá letos vůbec poprvé. „Samozřejmě jsme rádi. Doufám, že také otevřený zůstane. Na jaře jsme museli řešit náhradu tak, že jsme plavali už od dubna venku ve třináctistupňové vodě,“ připomněl trenér hodonínských plavců Jiří Beneš.

Dokonce už před dvěma týdny zahájily sezonu v kryté plovárně v sousedních Ratíškovicích. „Většina lidí už přichází s nějakým dokladem o bezinfekčnosti, nebo si udělají před námi samotest. Dětí nad šest let chodí zatím méně, rodiče zřejmě čekají až na jejich otestování ve školách,“ sdělila vedoucí bazénu Ilona Pavlíková.

Už otevřeli



Blanensko: Boskovice



Brněnsko: plavecký stadion Lužánky, krytý bazén Ponávka



Břeclavsko: Břeclav a Hustopeče



Hodonínsko: Hodonín a Ratíškovice



Vyškovsko: Vyškov



Znojemsko: Znojmo (až 6. 9.)

Vymezené hodiny pro veřejnost mimo plavecké soustředění už mohou využít také návštěvníci krytého bazénu v Břeclavi. „Plnohodnotný provoz začíná od prvního září. Navíc jsme posunuli platnost permanentek koupených od příchodu covidu i na celý příští rok,“ přiblížil z Břeclavi David Bartal.

Vedoucí provozu Městských lázní v Boskovicích Bohumil Feruga podotkl, že letos kvůli počasí rekordně brzy ukončili provoz koupaliště. Návštěvníci se ale už několik dnů mohou koupat jak v krytém plaveckém či rekreačním bazénu. „Máme je otevřené i přes léto, když je špatné počasí,“ připomněl. Naopak v okresním městě, tedy Blansku, krytý bazén kvůli opravě střechy zatím neotevřeli. I když tamní koupaliště sezonu ukončilo.

Později zahájí novou sezonu i ve druhém největším krajském městě, ve Znojmě. „Plavání se přesune zpět do krytého bazénu v Městských lázních, které budou pro plavce k dispozici od šestého září,“ uvedla mluvčí znojemské radnice Petra Maršounová. Nový krytý bazén má vyrůst do dvou let v areálu městské plovárny Louka.

V krajské metropoli si návštěvníci dvojice městských krytých bazénů budou moci vybrat od první září pro své plavání vhodný čas v upravené provozní době jak na Lužánkách, tak i Ponávce.