Jižní Morava - Třináct podnětů dali lidé za druhé pololetí loňského roku na protikorupční linku Jihomoravského kraje. Z toho osm anonymně. „Šest podnětů jsme předali policii,“ uvedl jihomoravský hejtman Michal Hašek.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Petr Šilar

Jižní Morava je jediný kraj v republice, který zavedl protikorupční strategii. „Podněty mohou lidé podávat elektronicky, telefonem i poštou. Navíc jsme zřídili protikorupční internetový portál,“ upozornil hejtman. Stránky mohou lidé navštívit na adrese www.krajbezkorupce.cz.

Podle Petra Leyera z organizace Transparency International, která se zabývá odhalováním korupce, je provoz linky prospěšný. „Otázkou ovšem zůstává, jak odborně se každý přijatý podnět zkoumá. Důležité je dodržet anonymitu oznamovatele,“ zdůraznil.

Leyer potvrdil, že linka je v republice ojedinělá. „Jižní Morava je v tomto výjimka. Všude jinde o podobném projektu zatím jen uvažují,“ podotkl Leyer.

O zatím posledním případu korupce v kraji informovali policisté koncem minulého týdne. „Podnikatelé udělali administrativní chybu v dokumentech a úředník jim slíbil, že když mu dají tisícikorunu, vezme to na sebe. To se také stalo. Muži za to hrozí až pět let vězení,“ informoval policejní mluvčí Pavel Šváb.