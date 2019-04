Na kole vedle náklaďáků i přes koleje vlečky. Stavbu cyklostezky brzdí pozemky

Blansko – Martin Fořtík z Blanska se rád projíždí na kole ke Skalnímu mlýnu a také na tamní žleby. Cestou po blanenské Gellhornově ulici se však v hustém provozu mezi nákladními auty necítí příliš bezpečně. Navíc než odbočí z hlavní silnice musí několikrát přejíždět přes koleje bývalé vlečky. „Už delší dobu se v tomto úseku mluví o vybudování cyklostezky. Bylo by to fajn. Lidí tudy do Moravského krasu jezdí na kolech spousta. Stejně jako do práce. A provoz je tu čím dál horší,“ říká muž. Na přibližně dvoukilometrovou stezku pro cyklisty a pěší ve směru z Blanska na Skalní mlýn si však lidé budou muset počkat.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

S potřebností stezky souhlasí šéf Správy jeskyní Moravského krasu Jiří Hebelka. „Cyklistů, kteří míří do krasu, přibývá a v Gellhornově ulici je velký provoz. Cyklistům by nová stezka určitě pomohla, i když problematické odbočení z hlavní silnice by asi neřešila. Ale i tak by v těch místech byla potřeba,“ uvedl. Stavbu stezky ovšem zdržuje řada problémů. „Projektová dokumentace je rozdělená na dvě etapy, protože trasa vede přes drážní vlečku. Tam se nám zatím nedaří dohodnout se zástupci Drážního úřadu,“ uvedl šéf blanenského investičního odboru Marek Štefan. Jízdu na kole komplikuje kopcovitý terén. Postaví 7 kilometrů nových cyklostezek Přečíst článek › Dodal, že dalším problémem jsou pozemky. O jejich vypořádání je město podle Štefana domluvené zatím jen s Jihomoravským krajem. 2,25

kilometru má být dlouhá stezka pro pěší a cyklisty. Povede od ředitelství společnosti ČKD Blansko Holding proti proudu říčky Punkvy ulicí Gellhornova. Až po křižovatku Lažánky-Skalní mlýn. Termín stavby zatím není známý. Město nemohlo vykoupit pozemky bývalého strojírenského podniku ČKD Blansko, který je v insolvenci. „Nemohli jsme získat ani část pozemků, které jsou ve vlastnictví Lesů České republiky. Kvůli nevypořádaným restitučním nárokům. Proto dojde místy k výraznému zúžení plánované trasy. Kvůli vleklým jednáním nedokážu říct, kdy se stezka začne stavět,“ řekl Štefan. Ke stavebnímu povolení je tak zatím daleko. Stezka má začínat za prvním přejezdem vlečky u vjezdu do areálu ředitelství ČKD Blansko Holding. Povede proti proudu říčky Punkvy po pravé straně silnice. V šířce tří metrů. Po necelých sto metrech se přesune na druhou stranu silnice a po více než kilometru se vrátí na pravou. Konec stezky bude na křižovatce Lažánky – Skalní mlýn. Celková délka je 2,25 kilometru. V Blansku po zimě opravují díry v silnicích Přečíst článek › Místním v této části vadí také zmíněné přejezdy bývalé vlečky, které jsou ve špatném stavu. „Úřady to zřejmě moc nezajímá. Jediným viditelným řešením v této lokalitě je umístění dodatkových tabulek,“ uvedl na webu města jeden z místních Antonín Kunc. Podle blanenského místostarosty Františka Hasoně chodí na radnici kvůli problému řada stížností. „Město však není vlastníkem ani správcem zmíněných komunikací. Majitelem vlečky i přejezdů je firma, která je již dlouhou dobu v konkursu,“ vysvětlil. O problémech v Gellhornově ulici nedávno jednal se zástupcem insolvenčního správce. Po rozhodnutí policie byly přejezdy označeny tabulkami Přejezd ve špatném stavu. Trestné činy? Nejméně na Vyškovsku, Blansko je páté Přečíst článek › Kontrola Drážního úřadu potvrdila, že přejezdy nejsou bezpečné. „Drážní úřad poté vyzval vlastníka ke sjednání nápravy nejpozději do konce května. Za nesplnění výzvy hrozí pokuta až milion korun,“ dodal Hasoň.

Autor: Jan Charvát