Boskovice /ROZHOVOR/ – S typickou zapálenou cigaretou a mluvčím Jiřím Ovčáčkem po boku se ve středu prezident Miloš Zeman snažil hbitě a s přehledem odpovídat na otázky Deníku Rovnost v Boskovicích. Nevykolejily ho ani dotazy na jeho odpůrce, rozebíral problémy Jihomoravského kraje. „Vázne výstavba dopravních okruhů, obchvatů a samozřejmě i silničního spojení, zejména s Rakouskem," poukázal.

Prezidenta Miloše Zemana v Boskovicích přivítaly stovky lidí. | Foto: DENÍK/Petr Švancara

V čem je Jihomoravský kraj výjimečný?

Hejtman Michal Hašek říká, že je to kraj vína. Naprosto s ním souhlasím. Ještě doplním, že je to také kraj vinných sklípků. Lituji Pražáky, kteří nikdy nebyli v moravském vinném sklípku, neposlouchali cimbálovou muziku, nepili výborné víno a nezajídali ho vynikajícím špekem. Vinné sklípky jsou součást moravské a konkrétně jihomoravské kultury a jsem tomu rád.

Na jižní Moravě jste byl naposledy minulý rok. Co se od té doby změnilo?

Posoudím to z ekonomického hlediska. Jsem rád, že se v kraji hodně investuje do dopravních staveb, oprav silnic druhé a třetí třídy, domovů důchodců nebo nemocnic Dohodli jsme se s hejtmanem Haškem, že až příští rok znovu na jižní Moravu přijedu, jeden z domovů důchodců společně otevřeme.

Co se naopak nezměnilo?

Stále platí rozhodnutí soudu, který zrušil celý územní plán kraje. Kvůli tomu vázne výstavba dopravních okruhů, obchvatů a samozřejmě i silničního spojení, zejména s Rakouskem.

Jaké jsou další problémy Jihomoravského kraje?

Nezaměstnanost. Jihomoravský kraj je v počtu nezaměstnaných zhruba na průměru České republiky. Okresy jako Hodonín, Znojmo, nebo třeba i Brno jsou na tom ale hůř. Kromě setkání s lidmi proto rád navštěvuji i úspěšné průmyslové podniky, které zaměstnávají spoustu lidí a tím nezaměstnanost snižují.

Zkomplikovalo počasí a námraza nějak vaše cestování?

Mně osobně ne, ale bylo mi líto, ze jsme museli některá setkání přeložit z venkovních prostor do sálu. V Boskovicích se kvůli tomu do místnosti vešlo jen čtyři sta lidí, další tři stovky čekaly venku.

Řešil jste problémy, které nejenom na jižní Moravě ledovka způsobila?

Byli jsme s Michalem Haškem v centru společnosti E.ON, která dodává elektřinu. Nechali se informovat o krizové situaci, kterou způsobil zvláštní typ námrazy. Chci poděkovat všem, kdo se podíleli na odstraňování následků kalamity.

Uvažoval jste, že změníte program a přijedete podpořit lidi, kteří se musí vypořáda s kalamitou kvůli ledovce?

To by znamenalo urazit ty, kterým jsme slíbili, že za nimi přijedeme. S lidmi, které kalamita zasáhla, jsme se navíc setkali. V Židlochovicích byli dlouhou dobu bez proudu a přesto přišli na setkání se mnou. Jsem rád, že se zúčastnili i ti, kdo měli takové problémy.

V pondělí jste oznámil, že se Michal Hašek stane vaším poradcem pro regionální rozvoj. Proč právě on?

Jsme dlouholetí přátelé, ale to samozřejmě není důvod pro jeho jmenování mým poradcem. Hejtmana Michala Haška nedávno jednomyslně znovu potvrdili ve funkci předsedy asociace krajů. Nedovedu si proto představit, kdo jiný by měl být mým poradcem právě pro regionální rozvoj.

Máte s Michalem Haškem nějaké společné zájmy?

Oběma nám chutná dobré moravské víno. Na Hradě sedokonce nepodává jiné víno než víno z jižní Moravy.

Co říkáte na červené karty, které vám lidé při vašich cestách Jihomoravským krajem ukazují?

Jsou velkým oživení mých setkání s obyvateli. Jejich nositelé představují maximálně pět procent z celkového počtu lidí, kteří na setkání se mnou přijdou. Jsou užiteční, protože jim vždy jako prvním udělím slovo. Kladou otázky, na které je třeba argumentovaně odpovídat. Ne otázky, které mě sice těší, ale nevyžadují hlubší zamyšlení.

Které otázky hlubší zamyšlení vyžadují?

Ty, ve kterých můžu vysvětlovat svůj postoj v zahraniční politice, na zavedení eura, které podporuji, a další podobné. Nevyhýbám se žádné odpovědi, podle mého názoru nejsou hloupé otázky, ale pouze hloupé odpovědi. Svým odpůrcům také trpělivě vysvětluji, jak je to s mou vulgárností.

Jak to tedy je?

Citace vulgárního výroku politika není podle mě vulgárnost. Stejně tak překlad názvu kapely Pussy Riot.

Co říkáte na to, že někteří noví náměstci brněnského primátora si do kanceláře místo vašeho portrétu pověsili obraz Leoše Janáčka nebo Václava Havla?

Jsem rozhodně horší skladatel než Leoš Janáček. Žádný zákon navíc nikomu neukládá, aby ve své pracovně měl obraz prezidenta republiky. Je to jejich soukromé rozhodnutí, které naprosto respektuji.