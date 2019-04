Do startu slavnostního průvodu, který zahájí tradiční hasičskou pouť ve Křtinách na Blanensku, zbývá už jen několik minut. Letos se koná po osmnácté. „V průvodu budeme hrát pochody. Doufám, že nám to bude dobře ladit,“ usmívá se s křídlovkou v ruce jeden ze členů Sivické kapely Jiří Ťápal.

O kus dál se na jízdu v čele procesí připravují vozatajové z obce Viničné Šumice „Koníci Sára a Mandy potáhnou přes sto dvacet let starou stříkačku z Kanic. Je to plemeno Českomoravský belgik, zvyklé na těžkou práci,“ říká majitel koní Josef Drápal.

Podle jeho parťáka Emila Blaháka jsou koně na jízdu v provozu zvyklí. „Ne všichni řidiči jsou na silnici ke spřežení ohleduplní. Ale koně jsou na auta zvyklí a cesta ke kostelu bude bez problémů,“ dodává letos sedmasedmdesátiletý muž.

Skvost kanických hasičů pochází z roku 1892. Tehdy za něj dali tisíc dvacet zlatých. Později stříkačku doplnil benzínový motor, který se nahazuje klikou. Stříkačku Kaničtí používali až do roku 1954. „V roce 1997 jsme ji kompletně opravili. Je stále plně funkční,“ říká strojník SDH Kanice Jan Krs.

V deset hodin vyráží slavnostní pochod dobrovolných hasičů s technikou od koupaliště směrem ke křtinskému baroknímu chrámu Jména Panny Marie. Tam je na programu slavnostní mše. Do kroku vyhrává Sivická kapela a rázují roztleskávačky. „V průvodu mám staršího syna a dceru. Jdou s našimi hasiči. Mladšímu synovi je líto, že ještě nemůže jít také. Až mu bude pět,“ pozoruje průvod před křtinským kostelem Lukáš Sotolář ze sousední Habrůvky.

Při oslavách svátku patrona hasičů svatého Floriána příchozí v kostele vzpomínají také na zesnulé. „Je třeba vzpomenout na ty, kteří tuto hezkou a hasičskou tradici rozvíjeli a podporovali. Jedním z nich byl dlouholetý křtinský farář Tomáš Prnka, který byl u zrodu této pouti,“ říká při mši páter Pavel Rostislav Novotný.

Před chrámem si příchozí prohlížejí vystavenou historickou hasičskou techniku. Poslouchají dechovku nebo si na sluníčku pochutnávají na výtečném hovězím guláši z polní hasičské kuchyně. Po obědě páter Novotný žehná novému autu hasičů z Kuniček. A hlavní organizátor pouti Vladimír Kalivoda dostává stříbrný kříž svatého Floriána. „Vyznamenání mě překvapilo a udělalo mi velkou radost,“ usmívá se kanický dobrovolný hasič a tamní starosta.

Pak už přichází na řadu doprovodný program. Do akce vyráží historická stříkačka tažená koňmi. Křtinská škola je totiž v plamenech. Naštěstí jen ta papírová. A hasiči v dobových uniformách potvrzují, že i přes sto dvacet let stará technika dokáže hasit. I když papírové stavení napěchované otepí větví vzdoruje dlouho. „Škola pořád hoří. Asi se bude muset nechat zbourat. To budou mít místní děti radost,“ vtipkuje do mikrofonu komentátor akce.

Po uhašení ohně jdou do akce děti z SDH Kanice a SDH Bukovina. Předvádějí požární útok. „Já potlačím vozík, budu pumpovat a pak i hasit. Trénovali jsme to,“ hlásí školák Petr Mudra v obležení kamarádů z Bukoviny.

Závěr patří profesionálním hasičů z Brna pod velením Petra Kheila, kteří příchozím předvádějí vyproštění zraněné osoby zavalené kontejnerem.