Blansko - Pro vyznavače společenské zábavy v teple mělo Blansko v sobotu připravené Deskohraní v klubu Ulita. Zaplněné prostory klubu nabídly k čaji a oříškům deskové hry všech druhů. Příchozí si mohou vybrat ze stovky her, od jednoduchých karetních, po znalostní hry, které zaberou nejéě dvě hodiny času.

„Máme největší sbírku v Blansku," dušuje se Jiří Kosina z klubu. Klub Ulita je čajovna a zájmový spolek lidí, co nemají rádi nudu, jak o sobě sami říkají. „Největší zájem je asi o Osadníky, hra je na trhu už dvacet let a lidi to pořád baví," uvádí Kosina.

Obsazení stolů a četnost hráčů je různorodá. Jsou zde maminky s malými dětmi při hraní kostkových her, tátové se syny ve velkém soustředění při šachové hře i parta mladých přátel lámajících si hlavu nad logicko - strategickými hrami. „Přišli jsme si zahrát deskovou hru Zeměplocha," říká Petr Zouhar a hned se snaží přiblížit pravidla hry. „Na vysvětlení se vše jeví složité, ale pak už samotné hraní těžké není. Hraji to poprvé a zvládám to vcelku dobře. Máme za sebou už nějakých dvacet minut a hra má být zhruba na hodinu," doplňuje jeho kamarádka Hana Tihulová.

U vedlejšího stolu trojčlená skupinka přátel hraje Sázky a dostihy. „Už jsme to dlouho nehráli, je to spíše z nostalgie. Jsme přitom z těch, kdo se nebrání zkoušet nové hry," prozrazuje Roman Nečas.

Deskohraní pořádají v Ulitě poprvé. Každý čtvrtek večer se ale šestice příznivců deskových her schází pravidelně. „Napadlo nás uspořádat tuto akci a ukázat lidem pravidla méně známých her. Chceme lidi motivovat a vzhledem k velkému zájmu podobnou akci nejspíš zopakujeme," slibuje Kosina.

Ulita je neziskové sdružení. Provozuje neziskovou literární čajovnu, pořádá besedy o cestování, ekologii, filmu nebo klubové koncerty.

