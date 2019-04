„Jsou to zhruba pět až šest let staré stromky. Celkem se na jaře vysází na nábřeží řeky pětapadesát stromů,“ upřesnil vedoucí odboru komunální údržby Martin Sklář. Zbytek stromků u Svitavy do země dají pracovníci Povodí Moravy. Další výsadba listnáčů se pak kolem řeky v Blansku plánuje na podzim.