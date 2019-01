Na Blanensku začíná sezóna plesů

Blanensko – Dámy se obléknou do třpytivých šatů, pánové do tmavých obleků a vydají se na parket do víru tance. Anebo si jen tak popovídají s přáteli či popijí. Letošní plesová sezóna na Blanensku slibuje pestrou nabídku.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Karel Pech

V Boskovicích se v tamní sokolovně koná čtvrtého února zahradnický ples, Zámecký skleník zase hostí pátého března ples sportovců. Blanenští se v Dělnickém domě mohou čtvrtého února pobavit na sousedském plese nebo dvanáctého února na bále rybářů. Zajímavé plesy pořádají i v menších městech či obcích. V Jedovnicích se veselí rozproudí v pátek jednadvacátého ledna od dvaceti hodin na společném plesu Bivojanky a HC Barachov. Jak sdělil člen Bivojanky Josef Matuška, v jedovnickém kulturním domě budou hrát kapely Akcent a Bivojanka a chybět nebude ani bohatý doprovodný program. „Ve dvacet a třiadvacet hodin vystoupí jedovnická mládež s polonézou a moderním tancem a budou tradiční volenky – pánská karafiátová, dámská pomerančová a nad ránem společná košťatová,“ řekl Matuška, který prozradil, že letos také na ples přijedou jejich kamarádi z jižní Moravy. „Krojovaní tedy budou prodávat víno a o půlnoci se bude soutěžit v natahování koštýře. Soutěžním mokem však nebude víno, ale voda,“ upřesnil Matuška. Na zajímavý program se mohou těšit i ti, kteří dvaadvacátého ledna zavítají do kulturního domu v Šebetově. Od dvaceti hodin tam začne společenský ples studia Pulii a podle jeho majitelky Jiřiny Pulcové bude k vidění módní přehlídka a ukázky různých účesů a avantgardního líčení. „Samozřejmostí je i malá a velká tombola a večer zpestří také barmanská show,“ naznačila Pulcová. Především na bohatou tombolu se každoročně těší návštěvníci mysliveckého plesu v Olomučanech. Ten vypukne v pátek čtvrtého února od dvaceti hodin v sále restaurace U Kellnerů a výhrami v tombole bude především zvěřina. „Hlavními cenami bude hlava z domácího prasete a dvě selata,“ prozradil předseda mysliveckého sdružení Michal Mahr. Ten upřesnil, že na úvod vystoupí trubači a po celý večer bude hrát skupina Tom Saweyr Band. Také ve Svitávce se lidé mohou těšit na několik plesů. Jedním z nejvyhlášenějších a již i měsíc dopředu vyprodaným je maškarní bál, který letos už pojedenácté pořádá tamní ochotnické divadlo. Jak řekla jedna z jeho členek Miroslava Holasová, bál, jehož letošním tématem budou strašidla, se uskuteční devatenáctého března v sokolovně a zahraje na něm skupina Arcus. „Máme také připravenou nějakou divadelní scénku inspirovanou filmem Krotitelé duchů a chybět nebude tombola. Ta bude i venkovní, kdy chodíme po Svitávce, a vyhrát tak mohou i ti, kteří na ples nepřijdou,“ doplnila Holasová. Plesy, které se konají o víkendu



14. 1. ve 20 hodin – Rájec–Jestřebí, sokolovna – Skautský bál

14. 1. ve 20 hodin – Jedovnice, kulturní dům – Ples Střední průmyslové školy

14. 1. ve 20 hodin – Jedovnice, sál Chaloupky – Ženáčský ples

14. 1. ve 20 hodin – Ráječko, Stará škola – Školní ples

15. 1. ve 20 hodin – Blansko, Dělnický dům – Myslivecký bál

15. 1. ve 20 hodin – Blansko, Katolický dům – Orelský lidový ples

15. 1. ve 20 hodin – Cetkovice, Dům kultury – Hasičský ples

15. 1. ve 20 hodin – Letovice, koupaliště – Myslivecký ples

15. 1. ve 20 hodin – Šebetov, kulturní dům – Školský ples

Autor: Dagmar Kulaviaková