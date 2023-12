„Úprava ceny vodného a stočného od prvního ledna představuje pro čtyřčlennou rodinu, která průměrně na okrese Blansko spotřebuje sto dvacet kubíků vody za rok, zvýšení o přibližně 511,2 korun ročně. To znamená v průměru o 42,6 měsíčně, je-li fakturováno vodné i stočné. V případě fakturace pouze vodného by navýšení bylo zhruba 261,6 korun ročně, respektive 21,8,“ informovali zástupci Svazku.

A co na zdražení říkají spotřebitelé? „Zdražení je samozřejmě nepříjemné, ale myslím si, že nemáme velkou spotřebu vody. Snažíme se jí hodně šetřit. Ve srovnání s domácnostmi u nás v domě si myslím, že vody spotřebujeme tak o třetinu méně. Je to hlavně díky umývání nádobí v myčce a sprchování, i když s malým dítětem je to někdy náročné,“ řekl Deníku Rovnost Petr z Blanska. Celé jméno zveřejnit nechtěl.