/FOTO, VIDEO/ Kam vyrazit na Štědrý den před obědem? V Boskovicích na Blanensku mají jasnou volbu. Už bezmála třicet let se stovky lidí schází na náměstí před radnicí na charitativní akci Polévka pro chudé i bohaté.

V Boskovicích se tradičně podávala na Štědrý den před polednem polévka. Na charitativní akci dorazily v neděli na Masarykovo náměstí stovky lidí. | Video: Deník/Jan Charvát

Popřejí si pěkné svátky, pochutnají si na teplé polévce a do kasičky přispějí na pomoc rodinám dětí se zdravotními problémy nebo v nouzi. Parádní věc. Vždyť Boskovičtí už takto za šestadvacet ročníků vybrali více než milion a sto tisíc korun!

V neděli se na Masarykově náměstí hodinu před polednem servíruje na několika místech výtečná bramboračka. Ve várnicích je připraveno čtyři sta litrů voňavé pochoutky. Jako od babičky. „Bramboračku uvařil několikačlenný tým v naší školní kuchyni pod dohledem hlavního kuchaře pana Milana Plesky. Celkem čtyři sta litrů,“ hlásí za partu organizátorů ředitel Vyšší odborné školy a Střední školy Boskovice Josef Sychra.

Horní část náměstí je po jedenácté hodině dopoledne zaplněná davy lidí všech generací. Děti se koulují v okolí vánočního stromu zbytky sněhu po sobotní chumelenici a dospělí si přejí krásné svátky. Skupina muzikantů z místní dechovky Boskověnky hraje vánoční koledy.

Lidé měli dobrou náladu

Všichni se usmívají a mají dobrou náladu. „Dali jsme si bramboračku a něco přispěli do kasičky. Za mě je to moc hezká tradice spojená s pomocí potřebným. Tak by to mělo být, nejen o Vánocích. A jak bude Štědrý den pokračovat u nás doma? Přípravy byly, pravda, trošku hektičtější, ale teď už je pohoda,“ usmívá se při cestě domů Roman Pernica z Rájce-Jesřebí. Do Boskovic dorazil s přítelkyní Olhou.

S sebou si odnášejí betlémské světlo. To na náměstí tradičně donesli boskovičtí skauti. Pro něj si jde procházkou před polednem také Adam Ryšávka z Boskovic. V doprovodu manželky a dvou dcer. „Je to pro nás příjemné setkání se známými. Rádi také přispějeme na dobrou věc. Jak přijdeme domů, tak si dáme zelňačku, sníme kapra a pak už bude rozbalování dárků. Lidem bychom popřáli hodně zdraví, štěstí. A hlavně v dnešní velmi neklidné době mír,“ říká muž.

Pieta za oběti střelby. Boskovice vyvěsily černou vlajku, škola zrušila program

V dobré náladě prochází náměstím Iveta Vitulová se synem Lukášem a dcerou Monikou. Ta už se nemůže dočkat, až doma rozbalí dárky. „Přeju si obal na mobil a také fixy. Moc ráda maluju,“ vysvětluje děvčátko. Společně budou doma ještě dozdobovat vánoční stromek. „Pak si usmažíme kapříka a lososa a bude pohoda. Moc se na to těšíme,“ dodává maminka Iveta.

Polévka pro chudé i bohaté ke druhému největšímu městu na Blanensku patří neodmyslitelně od roku 1995. Pořadatelskou štafetu po čtvrtstoletí převzala po týmu Rudolfa Burgra Střední pedagogická škola Boskovice, Vyšší odborná a střední škola Boskovice a místní skauti. „Myslím, že vše vyšlo parádně. I když dorazila obleva, tak je pořád bílo a atmosféra Vánoc dýchá všude okolo. Příchozí mají dobrou náladu a je to milé setkání. V původní myšlence pana Burgra, který stál u zrodu této akce, budeme pokračovat. Postupně ještě ladíme některé detaily, ale to se poddá,“ usmívá se boskovický skaut Igor Láník.

Pomohli dětem se zdravotními problémy

Loni se podařilo vybrat rekordní částku. Přes dvaadevadesát tisíc korun. Peníze organizátoři rozdělili mezi rodiny dvou dětí se zdravotními problémy, které vyžadují nákladnou péči. „Peníze jsme použili na nákup elektrického invalidního vozíku, fyzioterapie, hipoterapie, neurorehabilitace a k lázeňským rehabilitačním účelům,“ upřesňuje ředitelka Střední pedagogické školy Boskovice Leona Valterová.

Podobné to bude i letos. Příchozí házejí hotovost do kasiček nebo přispívají pomocí QR kódu. Kdo nemůže přijít na Štědrý den na polévku, má možnost přispět na dálku kdykoliv v průběhu roku na transparentní účet.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

„Za mě osobně má tato tradiční akce dva úžasné výstupy. Potkávají se tu známí i cizí lidé a vzájemně si přejí pěkné svátky. Zdraví, pohodu, klid a vše dobré. To je v dnešní době velmi důležité. A pak samozřejmě je tu nezištná pomoc lidem, kteří jsou v nouzi a nedokážou si pomoci sami,“ dodává krátce před nedělním polednem Leona Valterová. To už na jednom ze stanovišť hlásí snědeno! Na dalších místech už bude otázkou několika minut, kdy se po bramboračce od Milana Plesky jen zapráší.

Polévka se v neděli servíruje také na Masarykově náměstí v nedalekých Letovicích, kde příchozí přispívají na dobročinné účely. Na Štědrý den dopoledne podávají už několik let teplou polévku i na blanenském zámku, kde sídlí Muzeum Blanenska. Tentokrát připravili zhruba tři sta padesát porcí vynikající zelňačky. Příchozí zahřívají teplé nápoje.

Živo bude na tamním nádvoří i v pondělí. „Ráda bych všechny pozvala na pondělní živý betlém. Ten bude na zámeckém nádvoří v pondělí mezi čtvrtou a pátou hodinou odpoledne,“ dává tip na rodinný výlet ředitelka muzea Pavlína Komínková.

Polévka pro chudé i bohaté, Boskovice Transparentní účet: 2202361057/2010

Zdroj: Redakce