Blansko – Včelaři na Blanensku mají důvod k obavám. V okrese se po více jak osmi letech objevil mor včelího plodu. Krajští hygienici tak v okrese vytyčili ochranné pásmo. Pod zasažené oblasti spadá třeba letovická místní část Kochov, Olešnice nebo Obora u Boskovic.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

„Jde o vleklou nemoc, která zasahuje nejmladší věková stádia plodu. Včelař to nemá šanci zpočátku poznat. Pokud jsou včelstva v plné síle, mají samočistící schopnost,“ vysvětlila za Státní veterinární správu Pavla Baráková. Za tři až čtyři roky se však včely oslabí a dochází k celkovému úpadku úlu. Do pěti let včelstvo může uhynout.