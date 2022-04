Silničáři předpokládají, že se letos pustí do přestavby provizorní kruhové křižovatky na trvalou. Současně opraví nájezd na rondel ve směru od Blanska plus úsek k rybníku Dymák a tamnímu mostu na výjezdu z Jedovnic. „Součástí zakázky jsou chodníky, kanalizace, autobusové zastávky, veřejné osvětlení, úprava zeleně a rekonstrukce mostu,“ informovali jihomoravští silničáři.

Vše má stát kolem čtyřiceti milionů korun. Počítá se s částečnou uzavírkou. „Nyní připravujeme podklady na vypsání výběrového řízení na stavební firmu,“ uvedl vedoucí oblasti Sever krajské správy a údržby silnic Miloš Bažant.

Stavba navazuje na dokončenou část rekonstrukce průtahu Jedovnic a je součástí plánované rekonstrukce silnice II/373, která vede do Křtin a dál do Březiny. Tam už dělníci v první etapě opravují úsek ze Křtin po křižovatku pod Bukovinou. Od srpna do konce října si pak vezmou do parády trasu z Bukovinky do Březiny. Tato etapa má stát také několik desítek milionů. „Už bylo na čase. Silnice byla v havarijním stavu. Nyní připravuje podklady pro opravu úseku Křtiny – Jedovnice. Brzdila to jednání s vlastníky dotčených pozemků a jejich výkup,“ poznamenal křtinský starosta František Novotný.

Ještě větší problémy však provázejí opravu silnice druhé třídy mezi Velkými Opatovicemi a letovickou částí Chlum za osmdesát milionů korun, která vede přes Svárovskou alej se staletými lípami. Blokují ji totiž odvolání a nedávno i žaloba. Ta usiluje o zrušení stavebního povolení. Podle původního plánu už silničáři měli cestu dávno opravovat, aktuálně kraj počítá se zahájení prací v květnu.

Pokud se dělníci ani v nejbližších měsících nepustí do práce, hrozí, že kraj přijde o dotace v řádu desítek milionů korun. „Stavební povolení máme, ke kácení ve Svárovské aleji zatím ne. Pokud se ho nepaří získat, tak se zmíněná oprava silnice začne v jiném úseku jinou etapou, protože nás kvůli dotaci tlačí čas. Zatím ale není nic rozhodnuto,“ poznamenal za silničáře Bažant.

Dodal, že nového povrchu se na Blanensku dočkají letos i silnice třetí třídy. Například v úseku mezi obcemi Sulíkov – Ústup – Kněževes za zhruba dvacet milionů korun a Skrchov – Roubanina, kde je odhad nákladů přes sedmnáct milionů korun. Do práce se tam mají dělníci pustit v létě a počítá se s úplnou uzavírkou dotčených silničních úseků. Podobné částky mají spolknout letošní rekonstrukce mostů ve Velkých Opatovicích a na trase Deštná – Rumberk. „Začneme také projektovat rekonstrukci silničního mostu přes vodní nádrž v Letovicích. Díky snížené hladině se opravily mostní pilíře. Na tu má navázat oprava mostovky a svršku. Zatím není jasné, jakým způsobem se to provede. Je potřeba vyhodnotit všechny diagnostiky. Nebude to hned. Stavební povolení bychom mohli získat do tří čtyř let, ale je to jen hrubý odhad,“ uzavřel Bažant.

A jaké letos budou opravy na silnicích první třídy na Blanensku a omezení? Začátkem dubna má o odstartovat oprava silnice I/19 mezi obcemi Rozseš nad Kunštátem a Sychotín. Ta bude bez daně stát přes pětatřicet milionů korun. „Opravy se dotknout bezmála čtyřkilometrového úseku. Jezdit se tudy bude kyvadlově. Omezení potrvá do konce července,“ informovala za Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

V Blansku mají dělníci letos dokončit nový silniční most přes řeku Svitavu za více jak čtvrt miliardy korun. Podobně finančně nákladná stavba finišuje i v Rájci-Jestřebí, kde od podzimu budou auta jezdit po novém průtahu. V Boskovicích se pak chystá stavba okružní křižovatky u pošty, která má nahradit původní křížení ulic. Krajští silničáři počítají v tuto chvíli s náklady kolem dvaceti milionů.

Vybrané opravy silnic a stavby na Blanensku v roce 2022

Velké Opatovice – Chlum: rekonstrukce silnice, odhad nákladů: 80 milionů, předpokládaný harmonogram: květen 2022 – září 2023, rozsah a termíny uzavírek nejsou známé

Rájec-Jestřebí: novostavba průtahu, 290 milionů, dokončení v září, červen – září uzavírka mostu 377-009

Jedovnice – Křtiny – Březina: kruhová křižovatka Jedovnice a oprava úseku Křtiny – Březina, 70 milionů, dokončení v říjnu

Sulíkov – Ústup – Kněževes: oprava silnice, 20,6 milionu, červen – srpen, úplná uzavírka

Skrchov – Roubanina: oprava silnice, 17 milionů, červen – červenec, úplná uzavírka

Velké Opatovice: oprava mostu 372-005, 14,8 milionu, srpen – listopadu, úplná uzavírka

Deštná – Rumberk: oprava mostu 36829-1, 17,1 milionu, červen – říjen, provoz po souběžné provizorní komunikaci

Blansko: novostavba silničního mostu, 265 milionů, dokončení v říjnu, bez omezení

Boskovice: stavba kruhové křižovatky na silnici II/374 x III/37422, 20 milionů, úplná uzavírka od září

Zdroj: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje