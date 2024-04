/FOTO, VIDEO/ Bezmála tři a půl milionu korun. Takovou investici plánují Blanenští na zámku, kde sídlí Muzeum Blanenska.

Na blanenském zámku opraví střechu. V muzeu udělají nové toalety. | Video: Deník/Jan Charvát

Více než dva miliony bude stát oprava střechy, ze které se v minulosti uvolňovala krytina a padala na nádvoří. V současnosti tomu zabraňuje lišta instalovaná na okraji střechy. „Práce na opravě střechy by měly být zahájeny v září letošního roku,“ uvedli blanenští úředníci na webu města.

Kácení v blanenské průmyslové zóně. Firmy se připravují na výstavbu

Na zhruba milion a čtyři sta tisíc by pak mělo vyjít vybudování toalet pro návštěvníky muzea v prvním podlaží. To ocení zejména maminky s dětmi a také méně pohybliví lidé, kteří v případě potřeby musí nyní vyjít až do patra.