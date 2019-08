Blansko /FOTOGALERIE/ – Na náměstí Republiky v Blansku chtějí stavět tři zájemci. Tolik nabídek se sešlo na tamní radnici, když asi čtyři tisíce metrů čtverečních v centru města nabídla developerům.

Zatím ale není jasné, co přesně zájemci chtějí vybudovat. Otevírání obálek a hodnocení nabídek totiž přijde na řadu v nejbližších dnech. „Sešly se tři nabídky, které se budou hodnotit po otevření obálek. Ty by se měly otevřít do konce tohoto týdne,“ uvedl mluvčí blanenské radnice Ondřej Požár.