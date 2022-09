Velký den mají prvňáčci. A také jejich rodiče. Ke škole řada z nich přichází také s dědečkem nebo babičkou. „Je to pro nás samozřejmě slavnostní chvíle. Vyrazili jsme s přítelem a dědečkem. Před začátkem školy to bylo u nás docela hektické. Pomůcky a věci do školy se nakupovaly ve velkém, potřeba je toho opravdu hodně. Největší změna se záčátkem školního roku bude u nás doma určitě spaní. Musíme chodit dřív. A jak to dnes oslavíme? Zmrzlinou,“ usmívá se Klára Zédová s přítelem Tomášem. Dcerka nastupuje do I. B.

Tam ve čtvrtek jdou poprvé i kamarádky Andrea Bednářová a Nela Pidrová. Hned před vchodem do školy plánují, jak budou sedět spolu v lavici. „Já se těším, až budu umět číst,“ říká první z dívenek. „Já taky, a pak ještě na přestávky,“ dodává její spolužačka Nela.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Poprvé do školy jde také Amálka Švestková. Rodiče jsou nervóznější než ona, ale snaží se to brát sportovně. „Maminka tlačí slzu. Uteklo to rychle a už máme doma velkou slečnu,“ hladí dceru po vlasech maminka Ivana.

Táta Marek má mírné obavy z některých předmětů. „Se ženou jsme muzikanti a až přijde na řadu časem matematika, chemie a fyzika, nevím, kdo z nás to bude doma řešit. S těmito předměty jsme se rozloučili totiž v deváté třídě,“ směje se muž.

Ve třídě I. B na děti čekají učebnice a paní učitelka Soňa Karásková, která se s nimi vítá. Přichází je pozdravit také pan ředitel s panem starostou. A do kolika zvládneme děti napočítat? „Jedna, dva, tři… třicet….“ hlasitě počítají prvňáčci. Stačí, stačí. To je hned na první dobrou na velkou jedničku!