Připravený je tak pestrý výběr interpretů. „Po krátké červencové pauze už mohou zájemci až do konce prázdnin počítat s letními středami a koncertem, který bude na nádvoří zámku v Blansku začínat vždy od devatenácti hodin,“ doplnila Macků.

Poslední červencový týden přitom na zámku zahrají Honza Vančura a skupina Plavci, jejichž koncert pořádá Kulturní středisko města Blanska.

Na začátku srpna pak vystoupí trojice umělců Arnošt Frauenberg, Honza Žamboch a Monty, kteří společné vystupování pod názvem SPOLU na krátko obnovili po více než deseti letech.

Vystoupení tria, které někteří srovnávání s trojicí Vlasta Redl, Jaroslav Samson Lenk a Slávek Janoušek, zajišťuje další ze spoluorganizátorů festivalu, Společnost katolického domu Blansko.

Chybět v letošní nabídce nebude ani dívčí trio Dou NaBoso nebo kapela Acoustic Irish, skupina hrající irskou keltskou muziku s prvky folku i folkloru. Letošní ročník uzavře poslední prázdninovou středu blanenská kapela Šnek a spol., která nedávno oslavila třicet let své existence. Na Muzice pro Karolínku představí svůj nový repertoár.

„Vstupenky na festival lze zakoupit on-line přes smsticket portál, nebo vždy půl hodiny před představením na místě. Děti do pěti let včetně mají vstup zdarma, děti ve věku od šesti do dvanácti let včetně platí poloviční vstupné,“ dodal Marek Soviš ze sdružení Ulita.

