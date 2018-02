Muzeum na Ježkově mostě? Zbývá jen jiskra naděje, jednání město neplánuje

Blansko – Znechucení z vyjednávání s městem i jiskřička naděje. Tak by se daly shrnout současné pocity Jiřího Šimkůje z občanského sdružení Kolejová. Spolek v roce 2009 zachránil unikátní Ježkův most v Blansku před zničením. Vlečkový most starý 150 let starý musel ustoupit protipovodňovým úpravám na řece Svitavě.

Torzo unikátního Ježkova mostu dominuje nábřeži u Svitavy v Blansku. Šance vybudovat na něm malé železniční muzeum je stále mizivá.Foto: Deník / Adam Kubík

Město vyhovělo žádosti železničních nadšenců a bezplatně převedlo torzo mostu na spolek Kolejová. „Trvalo dlouho, než jsme získali pozemek pro jeho umístění. Radnice nám nakonec vyšla vstříc a do roku 2020 nám za korunu pronajala pozemek u Svitavy,“ zavzpomínal Šimkůj. Členové spolku chtěli na Ježkův most umístit železniční vagon a v něm vybudovat malé železniční muzeum. Tento nápad radnice podporovala. S nástupem nového vedení se názor představitelů města postupně měnil. „Měli stále připomínky k našim projektovým studiím. Doplnili jsme, co jim tam scházelo. Před dvěma lety však návrh definitivně zamítli,“ pokračoval Šimkůj. Důvody zamítnutí byly plány na úpravu nábřeží a fakt, že se v okolí historické stavby shromažďovali bezdomovci, kteří místo znečišťovali. Šimkůj a jeho přátelé se o torzo mostu a jeho okolí stále starají. Na možnost vybudování muzea už skoro rezignovali. „Počkáme na komunální volby. Jestli dojde k obměně na radnici, ještě to asi naposledy zkusíme,“ dodal Šimkůj. Vystavená část mostu se v roce 2010 stala kulturní památkou. ČTĚTE TAKÉ: Jaro ve znamení rozkopaných ulic. Voda pak bude kvalitnější, slibují vodaři Zástupci města budoucnost památky nepovažují za aktuální problém. „Dva roky to nebylo předmětem žádného jednání. Co se stane po vypršení nájemní smlouvy, zatím nevíme. Musí přijít iniciativa spolku. Je třeba zasednout k jednání a nějaké řešení určitě najdeme,“ reagoval místostarosta Jiří Crha. Obyvatelé Blanska si památky cení. „V Blansku tolik historických věcí není. Muzeum byl dobrý nápad. Je škoda, že se to nepodařilo uskutečnit,“ řekla třeba Táňa Kuchařová. Podobně to vidí i Antonín Jančík. „Chodím tam často a vidím, že se zde lidé zastavují a čtou informační tabuli. Muzeum by bylo fajn. Je dobré, že je tu aspoň most,“ ocenil existenci památky. O Ježkově mostu

• Nýtovaný most ze svářkové oceli.

• Vznikl v 2. polovině 19. století ve Vídni.

• 1912: byl zkrácený a znovu smontovaný.

• Od téhož roku stál v Blansku.

• Do roku 1996 sloužil jako vlečkový most.

• Od roku 2009 je jeho část umístěná na nábřeží u Svitavy.

Autor: Adam Kubík