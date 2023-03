/VIDEO/ Unikátní mince, dýky, bronzové sekerky nebo více než dva tisíce let starý meč. Tyto vzácné nálezy Muzeu Blanenska věnovali hledači s detektory kovů, kteří je našli právě v tomto regionu. Návštěvníci si je poprvé prohlédnou v pátek. Doplní stálou expozici Cesta do pravěku Blanensku. Tu navíc vyšperkuje rekonstrukce halštatského pohřebního vozu. Jeho zbytky, podobně jako dalších vozů, objevil na pohřebišti v Býčí skále v Moravském krasu před 150 lety legendární badatel Jindřich Wankel.

Muzeum Blanenska ukazuje historické cennosti nalezené v regionu. | Video: Deník/Jan Charvát

„Kola byla okovaná železnými plechy. Dřevěná korba pak plechem z bronzu. V té době se jednalo o naprosto luxusní záležitost. Takový vůz si mohli dovolit jen bohatí lidé, elita. V současném měřítku bych to přirovnal třeba k Lamborghini nebo Ferrari,“ řekl Deníku archeolog Muzea Blanenska Marek Novák.

Blanenské muzeum nedávno vrátilo z výpůjčky do Přírodovědeckého muzea ve Vídni rozsáhlou část pravěkých nálezů Jindřicha Wankela. Obratem si však půjčilo další exponáty, které zpestří jeho pracovnu na zámku v Blansku. Uvolněné místo v expozici Cesta do pravěku Blanenska pak nově doplnily právě nálezy amatérských hledačů s detektory.

Mezi nejstarší asi z dvacítky věcí patří například bronzové sekerky a dýky datované do období 16. až 10. století před naším letopočtem. Vystavený je také kovový meč starý více než dva tisíce let. Nedaleko Adamova na Blanensku ho našel a do muzea odevzdal Michal Bušek.

„Bylo to v místech, kde se v minulosti nacházely pozůstatky z druhé světové války. Původně jsem si myslel, že se jedná o nějakou důstojnickou dýku SS. Meč byl rozlomený na několik částí,“ sdělil Bušek.

SETKÁNÍ S HLEDAČI

Společně ze zástupci Archeologického ústavu Akademie věd České republiky pořádají Blanenští 20. dubna v muzeu s amatérskými hledači setkání. Nabídne sérii přednášek a je součástí programu Společnými silami za poznáním společného archeologického dědictví. Začíná v pět hodin odpoledne.

Další cenností je římská faléra, tedy kovová destička s plasticky vyobrazeným obličejem. V minulosti sloužila jako ozdoba zbroje římských legionářů. Amatérský hledač ji podle archeologa Nováka našel v Újezdu u Černé Hory.

„Máme tu i stříbrnou minci z počátku šestého století, z období stěhování národů. Razili ji Ostrogóti. Je to jedinečná záležitost i v rámci střední Evropy,“ sdělil odborník.

Do Muzea Blanenska se na nové exponáty chystá s dětmi podívat například Lukáš Malý z Adamova, který se zabývá historií tohoto města i jeho okolím. „Zní to zajímavé. Pravěkou expozici jsme už navštívili, ale novinky si určitě nenecháme ujít. Osobně mě láká i expozice Obrazy z Moravského Švýcarska, kterou jsem ještě neviděl. Zajímá mě také minulost hradů v regionu,“ svěřil se amatérský badatel.

Expozici věnované hradům v muzeu časem doplní další nálezy kovových artefaktů od hledačů s detektory. „Spolupráce s nimi si velmi vážíme. Díky jejich přístupu máme možnost lépe rekonstruovat obraz nejen pravěkého, ale i středověkého období na Blanensku. Právě ze středověku máte metalických nálezů nejvíc. Čekají na konzervaci a jak jen to bude možné, hned je vystavíme. Je to ale časově náročný proces,“ dodal archeolog Novák.