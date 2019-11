Blansko – Šplhat, brodit se vodou nebo lézt do stísněných prostor. A řešit rébusy. Takové úkoly čekají na účastníky detektivní hry Přítmí, která začíná v ulicích Blanska. Připravil ji Ondřej Fišer s kamarády ze skautského oddílu Slunovrat.

Detektivní hra Přítmí. | Foto: printscreen www.pritmi.cz

Soupeř hráčů je tajemný muž, který umí cestovat časem. Stojí za řadou neštěstí i významných událostí, co ovlivnily blanenskou historii. „Letošní Přítmí s názvem Muž v čase by mělo být nejlepší. Snažili jsme se šifrovací hru vyšperkovat, protože by se mohlo jednat o poslední ročník,“ říká za organizátory Ondřej Fišer.