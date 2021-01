Přes padesát bytů a kanceláře. Pošta, prodejny, pivnice a také parkovací dům. To vše má nabídnout multifunkční objekt, který chce investor vybudovat přestavbou starého obchodního domu v blanenské ulici Dvorská. Tím je společnost OC Sever. Jedním z jejich jednatelů je blanenský podnikatel v dopravě Petr Sedláček.

Obyvatelé bytovky v sídlišti Sever, v jejíž těsné blízkosti má vzniknout nový parkovací dům, však mají obavy o statiku panelového domu ze sedmdesátých let. „S projektem jako takovým problém nemáme. Je to super záměr, že zchátralý obchoďák někdo přestaví a nabídne nové služby. Po přestavbě však má být jednou tak vysoký a parkovací dům bude navíc jen několik metrů od naší bytovky. Ta se stavěla v sedmdesátých letech a podle pamětníků je na navážce. Původně měla být vyšší, ale nakonec to kvůli nestabilnímu podloží nebylo možné,“ řekl Deníku jeden z místních obyvatel Patrik Ág.