Blanensko – Kněžna Libuše obklopená skupinou žen. Na pozadí Národní divadlo a Hradčany. Takový motiv vidělo ještě za první republiky na oponě publikum v sále doubravických ochotníků. Při svém prázdninovém pobytu ji měl tamním divadelníkům namalovat světoznámý Alfons Mucha. Opona, kterou před několika lety objevili v depozitáři pracovníci Muzea regionu Boskovicka, je už delší dobu v péči restaurátorů.

Opona dlouhá léta ležela v depozitáři Muzea regionu Boskovicka. | Foto: archiv Muzea regionu Boskovicka

„Momentálně probíhá náročná fáze záchrany a konzervace malířského díla. Výzkum ještě není ukončen a nelze ho v této fázi konkrétněji prezentovat. Zatím není definitivně potvrzeno, že oponu skutečně namaloval Alfons Mucha,“ uvedl restaurátor Igor Fogaš.



Dobové zápisy tomu však nasvědčují. V roce 2011 našli pracovníci boskovického muzea záznam o tom, že tělocvičná jednota Sokol Doubravice darovala v roce 1938 muzeu divadelní oponu, kterou maloval Alfons Mucha, když jako student trávil prázdniny v Doubravici. Hrubé plátno podšité pytlovinou, které je zhruba čtyři a půl metru široké a na výšku má necelého dva a půl metru, leželo desítky let stočené v depozitáři boskovického muzea.

Opona je na několika místech sešívaná a také přemalovaná. „Oponu zřejmě do muzea před blížící se válkou schoval náčelník doubravického Sokola Alois Štěrbáček. Bohužel to nikomu neřekl a tak se na dlouhá léta ztratila,“ vysvětlila kronikářka Doubravice nad Svitavou Eva Sáňková. Štěrbáček za války padl do rukou brněnského gestapa a zahynul v koncentračním táboře Osvětim. Místní si mysleli, že je opona zničená.



Podle ředitele Muzea Regionu Boskovicka Romana Malacha budou restaurátoři na záchraně a obnově opony pracovat minimálně do konce letošního roku. „Spolupracujeme na přípravě výstavy k výročí narození Alfonse Muchy, která bude za dva roky. Výstava bude putovní a zrestaurovaná opona by tam neměla chybět. Není vyloučeno, že si ji i mimo výstavu prohlédnou také lidé v Doubravici nad Svitavou. Zatím o všem jednáme,“ řekl Malach.



Zájem potvrdila před časem i starostka městyse na Blanensku Jana Otavová. „Velice o to stojíme. Opona by se tak vrátila domů. Místo pro ni na radnici máme, ať před vstupem do obřadní síně nebo na balkoně před kinem,“ řekla starostka Doubravice nad Svitavou.