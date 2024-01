Malíře Alfonse Muchy si letos připomenou v Doubravici nad Svitavou. Městys se totiž připojí k Muchově stezce, která pomyslně spojuje, kde umělec zanechal svou stopu.

Muchova stezka a vernisáž v Ivančicích.Květen 2022. | Foto: Deník/Jiří Sláma

V Doubravici na Blanensku malíř v mládí vytvořil divadelní oponu, kterou po letech považovali tamní ochotníci za ztracenou. Našli ji ale v depozitáři Muzea Boskovice.

Nyní se tato stopa Alfonse Muchy stala důvodem, proč se městys zapojí do série výstav. „Je to velká pocta, že jsme zahrnutí do Muchovy stezky. Zviditelníme se a budeme součástí velkého projektu. Rozjíždí se rok, ve kterém návštěvníci uvidí sérii výstav. Letošní téma je představení Alfonse Muchy jako fotografa,“ sdělila starostka Doubravice Jana Otavová.

Muchova stezka každoročně v období od května do října představuje tvorbu Alfonse Muchy z různých tematických úhlů. Projekt Muchovy stezky vznikl z iniciativy Nadace Mucha roku 2021.

Marcus Mucha, pravnuk malíře Alfonse Muchy, představil v tomto týdnu plány Nadace Mucha na letošní rok. „Na květen připravují vernisáž výstav na jižní Moravě a také ve slovenských Piešťanech. Postupně se budou přidávat další místa. Loni vybrala kurátorka Tomoko Sato plakáty a tvorbu s květinovými motivy, letos se zaměří na představení Alfonse Muchy jako fotografa,“ sdělila Eva Fruhwirtová, která má na starosti propagaci zámku v Moravském Krumlově. Právě tam mohou lidé obdivovat slavnou Muchovu Slovanskou epopej.

Výstava v projektu Muchova stezka s květinovými motivy v Krumlově je součástí prohlídky epopeje. „Návštěvníci si mohou udělat výlet po Muchových stopách do nedalekých Ivančic, kde se Alfons Mucha narodil, a také do Hrušovan nad Jevišovkou. Nově také do Doubravice nad Svitavou,“ upozornila Fruhwirtová.

V Moravském Krumlově je naplánované zahájení série výstav Muchovy stezky na pátek 10. května.