Mrazy vyhnaly bezdomovce do nocleháren. Teploty mají klesat až do konce týdne

Blanensko, Vyškovsko – Plné noclehárny. Poškozená vodovodní potrubí. Odvolaný lyžařský kurz. Dlouhodobé teploty hluboko pod nulou v regionu působí lidem řadu potíží. Nejhůř jsou na tom bezdomovci. Oblastní charita v Blansku v mrazivých dnech otevřela denní stacionář Stará fabrika i přes noc.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK / Matej Slávik

Bezdomovci tam mohou přečkat noc na židlích. „Pomoc je zaměřená hlavně na ženy, které v Blansku nemají v noci kam jít, a také na muže, kterým schází peníze na noclehárnu,“ uvedla Vladěna Jarůšková z blanenské charity.

Prostory jsou otevřené od osmi hodin večer do sedmé hodiny ranní, přes den pak od osmi odpoledne do čtyř hodin ráno. „Zatím přišli tři muži, je zde asi deset míst. Původně jsme měli mít otevřeno do středy, ale podle počasí to vypadá, že to bude déle,“ doplnila. V noci bude stacionář otevřený do té doby, dokud teploty v noci budou na minus deseti stupních.

-13 stupňů Celsia..

..naměřili v pondělí meteorologové v Nemochovicích na Vyškovsku. Mrznout bude také v příštích dnech. Nejnižší teploty mají být podle předpovědi v noci ze středy na čtvrtek, kdy rtuť teploměru klesne až k minus 17 stupňům. V největším ohrožení jsou bezdomovci.

Bezdomovci v Blansku mohou využít také noclehárnu, která je ale jen pro muže. „Podmínka je, aby zaplatili čtyřicet korun a měli méně než půl promile alkoholu,“ řekl vedoucí noclehárny Jiří Papiž.

V ubytovně může přespat až patnáct mužů. Navíc se tam mohou umýt, ohřát si jídlo, uvařit čaj nebo příležitostně vyprat věci. „Přes den je noclehárna zavřená, otevřeno je od osmi hodin večer do osmi do rána,“ dodal Papiž.

Velitel vyškovských strážníků Petr Sedláček neví o tom, že by měli lidé bez přístřeší v okresním městě nějaké problémy. „Zdržují se třeba víc na nádražích, kvůli teplu, ale nikdo si na nic nestěžoval. Ani neohlásil, že někdo skončil třeba podchlazený na lavičce,“ řekl Sedláček.

V souvislosti s extrémními teplotami záchranáři na Blanensku zatím řešili jeden případ podchlazeného bezdomovce. „Šlo o muže z Kunštátu. Pacienta jsme po ošetření transportovali na internu nemocnice v Boskovicích,“ oznámila mluvčí jihomoravských záchranářů Hedvika Kropáčková.

Kvůli silným mrazům prasklo vodovodní potrubí v neděli u gymnázia ve Vyškově. Nejde o jediný případ. „Pokaždé, když přijde období silnějších mrazů, praskají trubky,“ okomentoval ředitel Vodovodů a kanalizací Vyškov Vladimír Kramář.

Nejde však podle něj o kalamitní stav a řeší zatím přibližně deset problémů. „Jako každý rok informujeme zákazníky, jak se správně starat v zimě o vodu,“ dodal. Prasklou vodu u gymnázia se podařilo technikům opravit v pondělí dopoledne.

Teploty mají ještě klesat, koncem týdne má být až minus dvacet stupňů Celsia. Z toho důvodu přesunuli také lyžařský kurz pro žáky prvních, druhých a třetích tříd na základní škole Ronovská v Adamově na Blanensku. „Domluvili jsme se s ředitelem lyžařské školy v Olešnici, že kurz přesuneme na příští týden. Je tam prý patnáct pod nulou,“ informovala učitelka Lenka Dohová.

Ve vzdělávacím programu jsou bezpečnostní hygienické normy, ve kterých je doporučení pořádat lyžařský kurz v teplotách do minus deseti.

TEREZA HANUSOVÁ

PAVEL VIČAR