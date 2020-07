Zhruba o dvě třetiny z původních osmnácti tun museli silničáři snížit nosnost také na mostě na krajské silnici v boskovické ulici Dukelská. Stavba ze třicátých let minulého století je ve špatném stavu už léta.

Při nedávné rozsáhlé rekonstrukci kanalizace, vodovodu a silnice v této části města však k jeho opravě nedošlo. Podle zástupců kraje nebyla nutná. Pro řadu dopravců je to však problém a tento úsek musejí objíždět. „Se sníženou nosností mostu máme problém při těžbě dřeva po kůrovcové kalamitě v městských lesích. Nejsme ale zdaleka jediní. Podle posledních informací co mám, odborníci dodělávají diagnostiku mostu. Pak se uvidí, co bude dál,“ řekl boskovický místostarosta Lukáš Holík.

Jeho slova potvrdili krajští úředníci. „Diagnostika mostu se dokončuje. Na základě výsledků stanovíme postup a rozsah opravy mostu,“ informoval Petr Holeček z kanceláře jihomoravského hejtmana.

Ve špatném stavu je v Boskovicích také most v lokalitě Šmelcovně, přes který jezdí lidé například do tamního arboreta. Před lety dělníci most sice vyztužili, ale do budoucna si zřejmě vyžádá nákladnější opravu. K ní se město chystalo už před patnácti lety.

Nová projektová dokumentace má stát podle odhadů necelých 300 tisíc korun. Celková rekonstrukce pak zhruba 8,5 milionu korun. Do budoucna s ní však město musí počítat, protože by se tento most dal částečně využít pro objízdnou trasu při opravě mostu v ulici Dukelská.