Most z druhé světové války dosluhuje. Stavbu nového komplikovaly základy starého

Adamov - Od prvního listopadu řidiči neprojedou po silnici z Adamova do Bílovic nad Svitavou. Kvůli mostu přes řeku Svitavu. Ten starý dělníci zbourají a silnici navedou na nový, který už na místě vzniká. Uzavírka potrvá do poloviny prosince.

Foto: Deník / Charvát Jan