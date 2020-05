Před lety dělníci most sice vyztužili, ale do budoucna si zřejmě vyžádá nákladnější opravu. K ní se město chystalo už před patnácti lety. Nová projektová dokumentace má stát podle odhadů necelých 300 tisíc korun. Celková rekonstrukce pak zhruba 8,5 milionu korun.

„Rekonstrukce mostu Šmelcovna sice zatím není úplně na pořadu dne, ale musíme s ní do budoucna počítat. Souvisí totiž s mostem v ulici Dukelská, u kterého se kvůli stavu musela nedávno snížit jeho hmotnost. Čekáme na výsledky měření a termín od kraje, kdy by se měl opravovat.

Pro objízdnou trasu by se pak dal částečně využít i most u Šmelcovny. Letos to ale podle všeho nebude,“ uvedl mluvčí Boskovic Jaroslav Parma.