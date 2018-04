Most u Černé Hory brzy začnou bourat. Na stavbu nového využijí suť ze starého

Blanensko, Vyškovsko - Už od loňského léta komplikuje dopravu na silnici I/43 u městysu Černá Hora na Blanensku stav mostu. Demoliční čety ho zanedlouho zbourají. Při opravách silničáři zjistili, že musí jít k zemi.

Starý most na silnici I/43 u Černé Hory. Ilustrační foto.Foto: Deník / Štégnerová Jana

Most je zavřený a veškerá doprava z frekventované silnice vede přes Černou Horu. Stavební povolení na demolici a stavbu mostu právě vstoupilo v platnost a dělníci objekt každým dnem začnou rozebírat. „Bagry s hydraulickými nůžkami železobetonovou konstrukci prakticky rozkoušou,“ popsal mluvčí silničářů Jan Rýdl.

Betonovou suť dělníci využijí při stavbě nového mostu. Například ocelové výztuže ale musí odvézt na skládku. „Část dopravy ze stavby povede přes Černou Horu,“ dodal Rýdl.

Silničáři chtějí nový most téměř za pětapadesát milionů korun postavit a zprovoznit do konce roku.





Přes zimu zůstal uzavřený i most přes železniční trať v Rájci-Jestřebí. Správci silnic se ho snažili zprovoznit už na podzim, jejich plány ale překazilo počasí. Doprava vede přes městys.

Nyní dělníci připravují most a přilehlou silnici na položení asfaltových směsí. „Od května už doprava povede přes most,“ slíbil šéf blanenských silničářů Miloš Bažant.



Kvůli výstavbě přeložky na silnici II/431 před obcí Kojátky na Vyškovsku musí řidiči až do konce srpna po objízdné trase. Přestože silničáři v lednu mluvili o tom, že uzavírka bude platit jen do konce března, nakonec potrvá až téměř do konce léta. „Uzavírka kvůli opravám u Kojátek platí až do konce srpna,“ řekl za vyškovské silničáře Richard Pokorný.





Podle Pokorného se v úseku momentálně frézuje. Zdržení ale čeká i na řidiče autobusů, kteří mají vjezd povolený. „U odbočky na Kojátky je provoz řízený pomocí semaforu a to jen jedním pruhem,“ dodal Pokorný.



Z toho ale nejsou nadšení řidiči. „Už to trvá moc dlouho, jsem zvědavý, jestli se jim to podaří do konce srpna opravit,“ okomentoval Petr Doseděl z Bučovic.