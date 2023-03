Silniční most do lokality Staré Blansko přes železnici a řeku Svitavu je průjezdný od loňského prosince. Původní rozpočet počítal s částkou necelých 225 milionů korun bez daně. Ve finále to bude víc, přesná částka ještě není známa. Náklady z velké části pokryla dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a Jihomoravský kraj.