Zástupci města, kraje, Správy železnic a stavební firmy v pondělí na staveništi slavnostně poklepali základní kámen. „Silniční most určitě uleví dopravě. Dostat se přes železniční přejezd na Staré Blansko, když jsou tam závory pořád dole, je šílené. Když do stanice přijede vlak, tak doprava v centru kolabuje,“ řekl Deníku jeden z místních Tomáš Vlasák.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Podle blanenského starosty Jiřího Crhy se neuleví jen dopravě, ale nový most zabezpečí i lepší dojezd záchranářů a hasičů do zmíněné části města. V ní je navíc rozsáhlá průmyslová zóna. „Pro Blansko je to naprosto zásadní stavba. O silničním mostu se mluvilo už v šedesátých letech. Šance na jeho výstavbu byla v devadesátých letech, kdy se elektrifikoval železniční koridor, ale nepodařilo se to. Město před několika lety začalo s přípravou projektové dokumentace a výkupem pozemků. Podepsalo memorandum s krajem a zajistilo společné financování se Státním fondem dopravní infrastruktury. Doufám, že za rok a tři měsíce budeme stříhat pásku při slavnostním otevření,“ uvedl Crha.

Dodal, že silniční most přijde na více než 264 milionů a patří k největším investicím v kraji svého druhu. Při stavbě se využije roční výluky na železnici mezi Brnem a Blanskem, při které dojde k rozsáhlé rekonstrukci trati. „Most z velké části zaplatí Státní fond dopravní infrastruktury. Spoluúčast kraje je mezi sedmdesáti a osmdesáti miliony. Na město připadá částka zhruba šest milionů korun,“ upřesnil Crha.

Z každé strany přes kruhový objezd

Silniční most bude dlouhý 155 metrů s dominantními ocelovými oblouky. Řidiči se na něj dostanou z každé strany přes kruhové objezdy. „Části mostu se budou montovat až na místě. Společně s betonovou deskou se pak vysunou na betonové pilíře. Jedná se o zajímavé technické řešení. S kompletací počítáme příští rok. Přibližně v červnu,“ dodal za krajské silničáře vedoucí úseku ředitele Roman Hanák.

Přemostění je součástí velkého projektu, do kterého patří ještě vybudování podchodu v železniční stanici Blansko-město a uzavření tamního přejezdu. Podchod je v režii Správy železnic. Vše má být hotovo do konce příštího roku.