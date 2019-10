„Začátkem října jsme na kraji jednali se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) a také s úředníky ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Měli bychom podepsat nové společné memorandum, které jasně stanoví, kdo za co bude odpovídat a jakým způsobem se bude stavba financovat,“ uvedl blanenský starosta Jiří Crha.

Podle něj je SŽDC ochotná společně s fondem nákladnou stavbu z velké části pokrýt. Za podmínky, že se po vybudování silničního mostu uzavře železniční přejezd na Staré Blansko. „To nás překvapilo, ale pro železničáře je to klíčová podmínka. Jednáme s krajem o rozšíření původního memoranda, abychom mohli nechat udělat projekt na bezbariérový podchod pod přejezdem. Pro pěší i cyklisty. Podle hrubých odhadů má vyjít na pětatřicet až padesát milionů,“ dodal Crha.

Právě přes zmíněný přejezd jezdí místní auty do lokality Staré Blansko. Kvůli nárůstu provozu na trati jsou však v současnosti na přejezdu spuštěné závory během hodiny až pětatřicet minut.

A situace se má v dalších letech postupně zhoršovat. „V nepříznivém případě bude přejezd uzavřen až padesát minut. Průměrnou dobu uzavření přejezdu předpokládáme na pětačtyřicet minut,“ uvedl mluvčí železničářů Marek Illiaš.

Motoristy věčné fronty u kolejí rozčilují. „Než se dostanu na druhou stranu, spadnou závory i třikrát,“ okomentoval před časem cestu ze Starého Blanska do centra města jeden z řidičů Karel Heřman.

Obě stavby by měly vzniknout v roce 2022, kdy je na tomto železničním úseku naplánovaná několikaměsíční výluka. Nový most nahradí jedinou cestu na Staré Blansko. Měřit má sto padesát metrů. Po osm metrů široké silnici bez problémů projedou i kamiony mířící do firem v této části města. Pro pěší a cyklisty dělníci postaví oddělenou, tři metry širokou lávku.