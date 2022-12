„Most je perfektní.“ Lidé v Blansku chválí stavbu století, už po ní jezdí auta

/FOTO, VIDEO/ Silniční most na část Staré Blansko? Ve dvacetitisícovém městě na severu Jihomoravského kraje by člověk těžko hledal vousatější téma do diskuze. Několik desítek let se podle obyvatel Blanska jednalo jen o plané sliby úředníků a politiků. To už ale neplatí. Stavba století, jak ji někteří Blanenští označují, je téměř hotová. Nahrazuje uzavřený železniční přejezd ve stanici Blansko-město, kde provoz často blokovaly spuštěné závory. Od začátku tohoto týdne po mostě jezdí auta. V úterý se přidaly i autobusy. Pěší zatím mají stopku.

Od začátku týdne je v provozu nový silniční most nad železnicí a řekou Svitavou. Spojuje průtah Blanskem a částí Staré Blansko. | Video: Deník/Jan Charvát

Otevřený obloukový most nad tratí a řekou Svitavou pozoruje od pondělí množství lidí. Zkušební jízda je nejen pro místní takřka povinná. Někteří řidiči projíždějí kruhové objezdy na koncích mostu v ulicích Svitavská a Brněnská opakovaně. „Směrem na Staré Blansko jsem jezdil na kole. Šraňky byly na železničním přejezdu pořád dole a člověk se tam něco načekal. Jít podchodem bylo o strach. Ten byl příšerný. Pro motoristy je nový most perfektní. Za mě je to paráda a dobrá práce. Něco takového tu chybělo,“ hlásí v úterý dopoledne jeden z přihlížejících, Leoš Zouhar z Rájce-Jestřebí. Most v Blansku se otevírá v pondělí. Jeho ocel pochází z okupovaného Mariupolu O kousek dál pozoruje provoz na obloukovém monumentu Milan Nejez z Blanska. Říká, že pracuje na železnici a nový silniční most si pochvaluje. Za něj se jedná o nejlepší dopravní řešení, které v Blansku výrazně uleví dopravě v centru. „Každé křížení na železničním koridoru, kde je uvažovaná rychlost až 160 kilometrů v hodině, je problematické. Brzdí provoz na železnici i na silnici. O mimoúrovňovém křížení na Staré Blansko se mluvilo a usilovalo hodně dlouho. Za mě je investice do silničního mostu na místě a jsem za ni rád,“ říká muž. Dvě mouchy jednou ranou Dodává, že i když byla stavba velmi nákladná, povedlo se využít roční výluku při opravě nedaleké tratě. „Bylo naprosto klíčové, že se podařilo vše zvládnout v jednom termínu. Kdyby se měl most stavět sólo, a kvůli němu zastavovat provoz na trati, byl by několikanásobně dražší,“ tvrdí Nejez. V podobném duchu mluvila i většina dalších lidí, které u novostavby v úterý Deník oslovil. „Za mě je most moc megalomanský. Prostě stavba století, no. Dokázal bych si jej představit v menším na místě bývalého přejezdu přes trať. Nejsem ale odborník. Snad s ním nebudou časem problémy, je dobře postavený a nebudou z něj skákat sebevrahové,“ řekl jeden z kolemjdoucích, který si nepřál zveřejnit své jméno. Stavba ještě ale není hotová. Řidiči po mostě jezdí omezenou rychlostí třicet kilometrů za hodinu. Zbývá usadit bezpečnostní zábradlí a protidotykovou ochranu nad železniční tratí. „Na nájezdech z obou stran jsou do té doby prozatím umístěná betonová svodidla. Předpokládáme, že v únoru či březnu by mohl být most kompletně dokončený včetně osazení zábradlí a terénních úprav. Poté může být spuštěný provoz i pro pěší,“ doplňuje stavbyvedoucí Robert Škarecký. Dražší parkování v centru Boskovic? Obavy mají podnikatelé i lidé v okolí Blanenský starosta a krajský radní pro dopravu Jiří Crha označuje most za unikát. Jak z hlediska stavebně technického řešení, tak i estetického. „Přínos pro Blansko je neoddiskutovatelný. Po sedmdesáti letech odkládání, plánování a příprav se Blansko konečně dočkalo komfortního mostu, který užijí nejen motoristé pro rychlejší a bezpečný přístup na Staré Blansko s téměř třemi tisícovkami obyvatel. Podle mého názoru jde o nejdůležitější dopravní stavbu v novodobé historii tohoto města,“ říká Crha. Původní rozpočet počítal s částkou necelých 225 milionů korun bez daně. Ve finále to bude víc. O kolik, zatím není jasné. Náklady z velké části pokryla dotace ze Státního fond dopravní infrastruktury a Jihomoravský kraj. Město Blansko přispělo na stavbu a výkupy pozemků více než třicet milionů korun.

