Tato třičtvrtěhodinová prohlídka, kterou navrhl známý divadelní režisér Jiří Liška, nabízí dětem ve věku od čtyř do deseti let příležitost nahlédnout do bohaté historie jeskyně. S pomocí průvodce a dospělého doprovodu se skupinka dětí vydává na cestu časem, plní úkoly z různých epoch a hledá součástky pro rozbitý stroj času, aby se mohla vrátit zpět do současnosti.

Prohlídky se konají od 1. července do konce srpna tohoto roku vždy v pondělí a čtvrtek v 16.30 a 16.45. „Dětská prohlídka je navržena vždy pro maximálně 10 dětí z důvodu zábavnosti, proto jsou dětské vstupenky prodávány předem online, případně předem osobně v pokladně jeskyně (pokud ještě jsou kapacity)," informovali jeskyňáři. Každé dítě musí mít také alespoň jeden dospělý doprovod.

Kromě zábavy se děti dozví i spoustu zajímavých informací o historii jeskyně Výpustek. Dospělí, kteří se prohlídky účastní, mohou zase využít mobilní aplikaci s bohatým průvodcovským textem.