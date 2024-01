Nečekané drama se stalo z výletu do přírody u Brna. Strážce z Moravského krasu Radovan Mezera tam i díky náhodě narazil na skupinu návštěvníků, kteří se snažili pomoct vážně zraněné ženě. Mezera ji nakonec odvezl až do nemocnice.

Srážce přírody pomohl zraněné. Se zlomenou nohou ji odvezl ze Stránské skály do nemocnice. | Foto: Se souhlasem Radovana Mezery

Případ se stal o víkendu. Manželé Trubákovi z Brna vyrazili na pěší výlet na Stránskou skálu. Výhled a okolí národní přírodní památky mezi brněnskou Slatinou a Líšní je oblíbeným cílem řady turistů.

„Bylo krásné počasí, tak jsme se kochali krásnými výhledy na celé Brno. Až do okamžiku, kdy nám upadla kamarádka a ošklivě si pochroumala kotník. Zavinil to zledovatělý chodníček mezi skalami,“ popsal nepříjemnou událost muž.

Se ženou zůstali v členitém terénu na manipulaci se zraněnou sami. V zoufalé situaci jim pomohl strážce přírody Moravského krasu Radovan Mezera, který lokalitu právě kontroloval a na trojici výletníku náhodou narazil.

„Bez zaváhání se okamžitě ptal, zdali nepotřebujeme pomoc. Nakonec nás odvezl až do Úrazové nemocnice. Díky jeho ochotě jsme byli byli rychle přijati. Následně se ukázalo, že to byla vážná zlomenina kotníku, takže naše kamarádka už v nemocnici zůstala a ještě ten den podstoupila operaci," napsali Správě chráněné krajinné oblasti Moravský kras manželé z Brna.

Sami by si podle svých slov nejspíš neporadili.

Radovan Mezera Deníku řekl, že zraněné ženě přeje brzké uzdravení. „To, že jsem turisty potkal, byla opravdu náhoda. Kontroloval jsem tam zrovna štoly a zimující netopýry. Nacházeli se v hůř přístupném místě, kam by se sanitka dostávala hodně těžko. Muselo by se tam asi dojít na větší vzdálenost s nosítky. Navíc přístupová cesta byla namrzlá. Měl jsem auto do terénu, a situaci vyhodnotil tak, že bude rychlejší dopravit zraněnou do nemocnice po vlastní ose. Kdybych se tam ale autem nedostal, tak by se asi museli volat hasiči,“ dodal strážce.